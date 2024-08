Jesuítas acompanham jovens para uma "Sinfonia Vocacional"

"Vocação acertada é sinal de pessoas realizadas e comunidades felizes; afinal, nossa vocação é para o serviço aos demais, uma verdadeira sinfonia." – Palavras do secretário para Juventude e Vocações da Província dos Jesuítas no Brasil, padre Edson Tomé Pacheco, SJ.

A Igreja do Brasil celebra, anualmente, o mês de agosto como um período dedicado à reflexão vocacional, incentivando as comunidades a rezarem e a dedicarem tempo específico a ações pastorais voltadas para a promoção de todas as vocações. Esse mês temático é uma iniciativa pastoral consolidada na ação evangelizadora da Igreja desde 1981. A Companhia de Jesus no Brasil assumiu o compromisso, desde então, de acompanhar as juventudes em seus projetos de vida, visando a construção de um futuro cheio de esperança.

Este ano, de modo particular, orientada pelo Sínodo e pelo Magistério do Papa Francisco, a Igreja no Brasil desenvolve a temática "Igreja: uma Sinfonia Vocacional", com a intenção de enaltecer todas as vocações presentes no ambiente eclesial. Assim, desde o início do mês, diversos encontros têm sido promovidos com rapazes e moças para a reflexão vocacional.

Anchietanum em tarde de espiritualidade vocacional. (Foto: Maurício Ricardo)

Tarde de Espiritualidade

O Centro MAGIS Anchietanum, localizado na cidade de São Paulo/SP, promoveu, no primeiro final de semana de agosto, a tradicional "Tarde de Espiritualidade", que levou cerca de 35 jovens a refletirem, aos moldes inacianos, sobre seus projetos de vida e sua presença na Igreja.

"Fui levado a pensar: Que instrumento estou sendo no espaço eclesial? Estou desafinado nessa orquestra? Que passos preciso dar para ser mais harmônico? São só algumas perguntas que levarei para todo o mês para rezar e pensar," disse o jovem Javes Mendes, de 30 anos.

"É extremamente importante rezar sobre nossos projetos de vida, entendendo-nos, desde já, como parte de um corpo, como uma verdadeira sinfonia, que nada mais é do que a sinodalidade tão pedida pelo Papa Francisco," acrescentou o jovem Gabriel Ferreira, de 17 anos.

Grupo de Acompanhamento Vocacional Jesuíta

Este mês também tem sido marcado por encontros vocacionais voltados para rapazes que desejam aprofundar a vocação jesuíta como possibilidade para seus projetos de vida. Na própria capital paulista, jovens de todo o Estado puderam refletir sobre a vocação à vida religiosa por meio de conferências, oração pessoal e partilha de vida.

Encontro no Noviciado

Noviços, jesuítas e vocacionados candidatos ao noviciado vivenciaram dias de fraternidade, oração e discernimento vocacional em Feira de Santana/BA, aprofundando e discernindo acerca da vocação à Companhia de Jesus. "Este é o meu lugar na Sinfonia?" Entre conversas com o Mestre de Noviços, Padre Jonas Caprini, SJ, e o coordenador do Plano de Candidatos, Padre Ponciano Petri, SJ, os jovens foram imersos concretamente na espiritualidade de Santo Inácio de Loyola.

Vocacionados Gavi (Foto: Pedro Marin)

No ambiente digital

A Rede Inaciana de Juventude – MAGIS Brasil tem avançado na parceria com o Setor Juventude da Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil (CRB Nacional) na produção de conteúdos vocacionais para os ambientes digitais. Compreendendo a necessidade de habitar cada vez mais esses territórios missionários, a Companhia de Jesus tem criado conteúdos voltados para o discernimento vocacional de jovens e dicas para acompanhadores espirituais – tanto nas redes sociais quanto no próprio site institucional da Rede Inaciana de Juventude (magisbrasil.org.br).

Campanha Ser + com os Demais

A Companhia de Jesus, preocupada com a cultura vocacional no ambiente eclesial, lançou também a Campanha "Ser + com os demais," uma iniciativa que visa, junto à Igreja no Brasil, trabalhar a cultura vocacional com religiosos, leigos e presbíteros. "Seja na escola, na Igreja, nos centros de juventude e espiritualidade, como também em casa, no parque e no shopping, é preciso pensar em projeto de vida. A que somos chamados? Para onde iremos? Como poderemos ser mais com os demais?" disse o Secretário para Juventude e Vocações da Província dos Jesuítas, Padre Edson Tomé Pacheco, SJ.

O sacerdote ainda enfatizou que nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele: "Portanto, vocação acertada é sinal de pessoas realizadas e comunidades felizes; afinal, nossa vocação é para o serviço aos demais, uma verdadeira sinfonia," enfatizou.

A Companhia de Jesus, em sua terceira Preferência Apostólica Universal, já visa o acompanhamento dos jovens em seus projetos de vida, tendo em vista a construção de um futuro esperançoso.