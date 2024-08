Irlanda, capelão do exército esfaqueado. Bispos: notícia chocante

O capelão Paul Murphy, 50 anos, foi esfaqueado na noite de 15 de agosto por um adolescente perto da caserna de Renmore, em Galway. Mas não corre risco de vida. O bispo da cidade fala de notícia “chocante”, e a polícia não exclui a hipótese de terrorismo. Agradecimentos do sacerdote nas redes sociais pelas mensagens de carinho e orações.

Vatican News

“A notícia da agressão a um sacerdote católico, atual capelão das Forças de Defesa da Irlanda em Galway, é profundamente chocante e perturbadora”. São palavras dos bispos irlandeses em uma nota divulgada pelo site da Conferência Episcopal após o ocorrido em Dún Uí Mhaoilíosa, Renmore (Galway).

As orações dos bispos

“Rezo pelo homem ferido, pedindo a Deus que ele se recupere totalmente. Também rezo pela sua família, pelos seus colegas do exército e pela equipe médica que está cuidando de seus ferimentos”, são declarações de Dom Michael Duignan, bispo de Galway, Kilmacduagh e Kilfenora e bispo de Clonfert. A vítima, Paul Murphy, 50 anos, está internado no hospital com “graves ferimentos”, sem risco de vida. A agressão ocorreu na noite de 15 de agosto por um adolescente, também irlandês, em frente a uma caserna na cidade situada na parte ocidental do país. “Em primeiro lugar, condeno inequivocamente esse ato de violência”, afirma Dom Cullinan, bispo de Waterford e Lismore, “esse comportamento é inaceitável em qualquer forma e vai contra os próprios princípios da nossa fé, que nos ensina a amar uns aos outros e a buscar a paz. A violência gera violência e devemos nos esforçar para obter compreensão e compaixão em vez de recorrer ao mal”.

A pista do terrorismo

De acordo com o Irish Times, citado pela Afp, o sacerdote tentou fugir, mas foi perseguido por seu agressor. O exército explicou em um comunicado que as sentinelas do quartel dispararam cinco tiros de advertência “em estrita conformidade com os protocolos de proteção das forças armadas”. Usaram um cassetete para subjugar o agressor. De acordo com fontes policiais, citadas mesmo jornal, o veículo em que o sacerdote estava não tinha insígnias do exército e o padre Murphy estava vestindo roupas civis. O jovem, escreve ainda o Irish Times, durante a agressão “gritava reclamações sobre o envolvimento do exército irlandês no Mali”. A polícia irlandesa está considerando a possibilidade de terrorismo. Segundo um comunicado do primeiro-ministro Simon Harris “está sendo investigada uma pista séria e é importante nesta fase permitir que a polícia estabeleça todos os fatos”. O ministro da Defesa, Michael Martin, condenou o ataque e parabenizou os soldados presentes por sua “intervenção crucial”.

O Capelão

“Amigos, agradeço suas orações, seu amor e preocupação. Sinto muito por não poder responder a todas as mensagens e todas as ligações que chegam até mim. Estou bem; apenas aguardando a cirurgia. Tudo ficará bem”, assim escreveu o capelão Murphy nas redes sociais. O jornal irlandês fala dele como um membro respeitado das Forças de Defesa que cumpriu várias missões no exterior.