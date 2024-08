Igreja na Índia prepara-se para o Jubileu 2025

A formação abordou a importância espiritual do Jubileu, juntamente com técnicas de planejamento e estratégias de comunicação

A Igreja Católica na Índia realizou um programa de formação com o objetivo de preparar Diocesan Contact Persons (DCPs) ("Pessoas de Contato Diocesanas", em tradução livre) para as celebrações do Jubileu de 2025.

Realizado nos dias 19 e 20 de agosto no Gianodaya New Pastoral Centre em Jalandhar, Punjab, o programa de formação foi um esforço colaborativo entre a Conferência dos Bispos Católicos da Índia (CCBI), as Organizações Missionárias Pontifícias na Índia e a Communio.

O programa, desenvolvido pelo Pe. Stephen Alathara, secretário geral adjunto da Conferência dos Bispos da Índia, e a Equipe Nacional de Facilitação, buscou fornecer às DCPs o conhecimento e as estratégias necessárias para o ano do Jubileu.

A formação abordou a importância espiritual do Jubileu, juntamente com técnicas de planejamento e estratégias de comunicação, de acordo com Catholic Connect.

Os participantes foram envolvidos em sessões que delineara,m o significado do Jubileu, introduziram o Ano de Aprendizagem e Oração e incentivaram o compartilhamento de práticas eficazes de várias dioceses.

Discussões adicionais envolveram o Documento Preparatório da CCBI, temas para novenas de festas paroquiais e o calendário do Jubileu de 2025. Uma biblioteca de recursos e um kit de ferramentas também foram disponibilizados para auxiliar nos preparativos.

Pe. Robert Joseph Gonsalves da Diocese de Vasai, explicou que "o programa nos forneceu ferramentas para os preparativos do Jubileu 2025".

O Sr. Sameer Lakra, da Diocese de Simla-Chandigarh, enfatizou a inspiração vinda dos esforços de divulgação do Papa Francisco.

O evento foi concluído com um discurso do bispo Agnelo Gracias, administrador apostólico da Diocese de Jalandhar, que destacou o papel fundamental das DCPs para garantir um Jubileu bem-sucedido.

A formação foi coordenada pelo Pe. Antony Thuruthiyil, secretário-geral adjunto regional para a Região Norte.

*Com informações de licasnews