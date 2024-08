“Caráter missionário” da Igreja Siro-Malabar reafirmado 25 anos após primeira liturgia em Doha

A Igreja Católica Siro-Malabar (em malaiala, സീറോ മലബാര്‍ കത്തോലിക്കാ സഭ) é uma Igreja Católica Oriental sui iuris em comunhão com as Igrejas Católicas.[1] É a segunda maior Igreja Católica Oriental no mundo, com uma população total de cerca de 3,8 milhões de católicos (dos quais 2,9 milhões vivem na Índia). Por isso, é atualmente a maior comunidade cristã dos seguidores de São Tomé na Índia. A sua sede é a Arquidiocese Maior de Ernakulam-Angamaly, situada em Kerala, na Costa do Malabar.

A comunidade católica do Catar está celebrando um ano de Jubileu pelos 25 anos de presença da Igreja Siro-Malabar de São Tomás, em Doha, com atividades culturais e religiosas.

No último dia 3 de julho, por ocasião da festa de São Tomás, evento excepcional em Doha, realizou-se uma procissão com a relíquia do Santo, partindo da Igreja latina de Nossa Senhora do Rosário até à igreja siro-malabar. Mais recentemente, na capital, houve uma celebração no Monte São Tomás, sede da Igreja Siro-Malabar, em Kakkanad (Cochin, Kerala), para comemorar o 25º aniversário da primeira Missa na liturgia siro-malabarense em Doha.

Dom Aldo Berardi O.SS.T., vigário apostólico do Vicariato da Arábia do Norte, que compreende Catar, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita, inaugurou o evento durante o qual falou sobre “a unidade da comunidade e a sua missão de testemunhar a fé”.

Por sua vez, o arcebispo-mor da Igreja Siro-Malabar, dom Mar Raphael Thattil, que participou da cerimônia, expressou a sua esperança pela realização do seu antigo sonho: que a Igreja por ele liderada possa instituir uma estrutura eclesiástica independente na região do Golfo.

As celebrações tiveram início com uma Santa Missa, presidida pelo cardeal Mar George Alencherry, seguida de um seminário sobre “o caráter missionário da Igreja Siro-Malabar”, coordenado pelo Dr. Kochrani Joseph, porta-voz da Igreja Siro-Malabar. Depois, houve um encontro, durante a qual muitos partilharam suas experiências.

O arcebispo-mor agradeceu e homenageou, com especial reconhecimento, as sessenta pessoas, que regressaram, após anos de serviço no Qatar, durante os primeiros passos da Igreja Siro-Malabar. As celebrações jubilares contaram com a participação, entre outros, do vigário paroquial, frei Nirmal Vezhaparampil, e do vigário-adjunto, frei Biju Madhavath.

(Agência Fides)