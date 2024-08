Igreja Católica cria a Reclac: Rede Eclesial de Comunicadores da América Latina e Caribe

É um sonho que se materializou durante o desenvolvimento do encontro latino-americano e caribenho, realizado em Bogotá, de 29 a 31 de julho, na sede do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe (CELAM).

A Igreja Católica na América Latina e no Caribe anunciou no último dia 31 de julho a criação da Reclac: Rede Eclesial Comunicadores da América latina e Caribe, uma organização que buscará integrar um trabalho articulado entre o Celam, as Conferências Episcopais e outros organismos eclesiais do continente no campo das comunicações.



É um sonho que se materializou durante o desenvolvimento do encontro latino-americano e caribenho, realizado em Bogotá, de 29 a 31 de julho, na sede do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe (CELAM), que contou com a presença de 45 participantes representando 16 Conferências Episcopais e 10 organizações eclesiais. Entre os participantes, o assessor de comunicação da CNBB, padre Arnaldo Rodrigues.

Reunidos por três dias e após reflexão, discernimento, troca de experiências significativas e debates, os participantes reconheceram que, com a coordenação de esforços, é possível contribuir para a construção de uma sociedade melhor, com audácia profética e a partir das experiências, do conhecimento e da expertise de cada um, por meio de um trabalho colaborativo em rede.

Com relação à criação da Rede, Oscar Elizalde, diretor do Centro de Comunicações do Celam, agradeceu a disposição e o trabalho realizado durante os dias do encontro, incentivando seus membros a "apostar decididamente nesse projeto nascente que nos oferece novas oportunidades de impacto comunicativo, a partir de sinergias em perspectiva sinodal, e de uma atitude de serviço e dedicação à Igreja, em resposta ao chamado do Papa Francisco para ser uma Igreja em comunhão, participação e missão".

Um chamado que, segundo ele, "passa pela consciência da necessidade de articular a ação pastoral da comunicação, promovendo o trabalho em rede", de modo que seja enriquecido e projetado com as diferentes iniciativas, surgidas nas realidades de cada país. "É uma questão de valorizar toda a riqueza que temos, mas de forma articulada, e não como ilhas".

Dom Daniel Francisco Blanco, bispo auxiliar de San José da Costa Rica e coordenador do Conselho do Centro Celam, foi o encarregado de dar a bênção a essa rede católica, enfatizando o importante papel que esse projeto desempenhará na missão evangelizadora da Igreja. Ele também afirmou que "será uma voz de esperança para a dura realidade que muitos países da América Latina e do Caribe estão vivendo".