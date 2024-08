O pároco de Gaza: esperança nas negociações, um passo em direção ao milagre da paz

Com a conclusão das negociações em Doha sobre o cessar-fogo em Gaza, padre Gabriel Romanelli, pároco da única igreja católica da Faixa de Gaza espera pela paz que tantos aguardam. Um dia após a celebração da Solenidade da Assunção o sacerdote conta que foi uma “magnífica celebração, apesar do sofrimento e do cansaço”, com a renovação da consagração da igreja à Sagrada Família, o encontro das famílias católicas e ortodoxas e a distribuição de alimentos.

Roberto Cetera – Vatican News

Em Doha, no Catar, foram concluídas as negociações sobre o cessar-fogo em Gaza, enquanto isso, as pessoas continuam morrendo. Na quinta-feira (15), bombardeios pesados atingiram os campos de refugiados de Jabalia e Nuseirat. Agora espera-se que as negociações continuem no Cairo na próxima semana. A comunidade cristã da Faixa de Gaza, liderada pelo pároco Gabriel Romanelli, está acompanhando essas negociações em oração e com grande esperança: no dia 15 eles celebraram a Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria também com uma pequena procissão.

Mais bombardeios, mas esperamos em acordos

A esperança expressa pelo Padre Romanelli à mídia do Vaticano é que os frutos das negociações vejam a luz do dia na próxima semana. A amargura do pároco é que “no entanto, infelizmente, ainda se ouvem os barulhos dos bombardeios. No entanto, se essa guerra for concluída com um cessar-fogo e a libertação dos reféns, é uma ótima notícia. Como um primeiro passo em direção à paz”.

Magnífica celebração da Assunção, apesar do sofrimento

Padre Gabriel recorda o intenso dia de festa religiosa que aconteceu no dia 15 com a celebração da Assunção “de forma magnífica, apesar do sofrimento, do cansaço”. Ele destaca que “os refugiados são pessoas maravilhosas” que quiseram celebrar Nossa Senhora, unindo-se ao pedido do Patriarca de Jerusalém, Cardeal Pizzaballa, que lhes pediu para rezar à Virgem e a São Miguel, pela paz. Foi justamente pedindo o milagre da paz que eles começaram o dia: “Em silêncio por uma hora, depois as Laudes em árabe, o Terço seguido por uma missa solene”. Depois, continuou o pároco, “renovamos a consagração da paróquia de toda a Faixa de Gaza à Sagrada Família”.

Que o ar de paz que se percebe seja o milagre de Maria

Padre Romanelli explica o caminho espiritual que amadureceu nos últimos tempos: “Há alguns anos, nos preparamos para os três anos seguintes a essa consagração. O primeiro ano com a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, o segundo ao Imaculado Coração de Maria, o terceiro a São José”. Ele também fala sobre a procissão realizada no pátio da igreja com canções marianas, que foi seguida por um encontro de famílias católicas e ortodoxas e a distribuição de alguns itens de primeira necessidade, alimentos e kits de limpeza: “Todos estavam felizes e acho que Nossa Senhora e seu Filho também. Esperamos que esse ar de paz que se percebe seja o milagre de Nossa Senhora”.