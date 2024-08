Fortaleza: milhares de devotos na Caminhada com Maria

A Caminhada com Maria reuniu milhares de devotos nas ruas de Fortaleza, em um evento marcado por profunda devoção e fé.

Realizada no último dia 15 de agosto, a Caminhada com Maria, procissão anual, homenageia Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade, e é uma das maiores manifestações religiosas do Ceará.

Iniciando no Santuário Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, os fiéis caminharam em oração e cânticos até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, no centro da cidade. Durante o percurso, que se estendeu por 12 km, a imagem de Nossa Senhora da Assunção foi conduzida em um andor, acompanhada por uma multidão de devotos, que expressaram sua fé por meio da recitação do rosário, preces, cânticos e gestos de devoção.

Dom Gregório Ben Lâmed Paixão, arcebispo de Fortaleza

Este ano, a caminhada teve como tema central a importância da oração especialmente em tempos de desafios que a humanidade atravessa. A Arquidiocese de Fortaleza, responsável pela organização do evento, destacou a presença de inúmeras famílias, grupos paroquiais e representantes de diversas comunidades eclesiais que se uniram em um só coração para homenagear a patrona de Fortaleza.

A Caminhada com Maria é uma iniciativa que se realiza desde 2003 e reúne pessoas de todas as idades e origens, unidas pela devoção à Mãe de Jesus. Além dos mais de 3 mil voluntários que colaboraram com da Caminhada com Maria 2024, diversos profissionais das áreas de segurança, saúde e mobilidade urbana, atuando em conjunto com as esferas da União, do Estado e do município, desempenharam um papel crucial para garantir a organização e o bem-estar dos fiéis.

Para a devota Francisca dos Santos, a Caminhada com Maria é um momento de profunda renovação espiritual e força para enfrentar os desafios da vida. “A Caminhada com Maria é um momento especial de renovação da fé e superação dos desafios. A cada ano renovo o meu amor à Mãe do Céu, que caminha conosco durante todo a existência. Próximo ano, se Deus quiser, estarei novamente,” expressou Francisca com emoção.

A Caminhada com Maria não é apenas um evento religioso, mas também uma manifestação cultural que reforça a identidade e a tradição do povo fortalezense, que desde os primórdios é guiado pela Senhora da Assunção. A cada edição, o número de participantes cresce, mostrando a força da devoção mariana na capital cearense.

A Coroação de Nossa Senhora, sem dúvida, é o momento mais emocionante e aguardado da Caminhada, representando o ápice de todo o percurso. Neste ano, esse momento especial ganhou um significado ainda mais profundo com a participação, a pedido do arcebispo, de crianças com deficiência na cerimônia de coroação.

A inclusão dessas crianças trouxe uma mensagem evangélica de acolhimento e amor, refletindo o espírito de uma Igreja que busca ser cada vez mais inclusiva e atenta às necessidades de todos os seus membros. A presença delas na coroação foi um símbolo tocante da busca de igualdade, mostrando que todos, independentemente de suas condições, têm um lugar especial aos pés da Mãe de Deus.

Fotos: Romário Pinheiro / Texto: Thiago Ribeiro.