Dom Skomarovskyj no Dia da Independência da Ucrânia: rezemos pela paz

Por ocasião do aniversário no país, o bispo de Lutsk e presidente da Conferência dos Bispos de Rito Latino explica à mídia do Vaticano como os ucranianos vivem essa celebração. “As pessoas agora percebem um senso da própria dignidade. Esse é um motivo importante pelo qual queremos fazer parte da família das nações europeias”.

A Ucrânia comemora neste sábado, 24 de agosto, o Dia da Independência em meio à guerra pelo terceiro ano consecutivo. O dia de hoje marca exatamente dois anos e meio desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022.

A independência da União Soviética ocorreu pacificamente há 33 anos, em 24 de agosto de 1991. Hoje, “a independência nos custa muito”, tem “um preço muito alto para nós”, explica dom Vitalij Skomarovskyj, bispo de Lutsk e presidente da Conferência dos Bispos de Rito Latino na Ucrânia, em uma entrevista à Rádio Vaticano-Vatican News. O prelado relembra os muitos mortos desse conflito, invocando de Deus a paz e a bênção para o povo ucraniano.

O que significa para a sociedade ucraniana, e em particular para os fiéis, para os cristãos, celebrar mais um aniversário da restauração da independência, enquanto uma guerra em grande escala já dura dois anos e meio?

Conquistamos nossa independência e soberania nacional após o colapso da União Soviética. Agradecemos a Deus por isso. Lembro-me de que, naquela época, muitas pessoas ficaram maravilhadas com o fato de tudo ter se desenrolado sem vítimas, de forma muito pacífica. Outros países pagaram um certo preço por isso. Por exemplo, nos países bálticos houve tumultos, tropas foram enviadas e houve vítimas. Mas aqui na Ucrânia foi tudo muito pacífico. E depois, com a independência, renovamos todos os atributos de nosso Estado: a bandeira, o hino, o Dia da Independência, outros feriados estaduais e assim por diante. Mas, na minha opinião, tudo isso foi percebido como devido. Essa independência agora nos custa muito: a guerra começou porque o agressor queria nos privar de nossa independência, soberania e da própria existência de nosso povo. Antes, estávamos comemorando, mas não entendíamos completamente o que realmente estávamos comemorando e não valorizávamos o que tínhamos. Agora estamos lutando por essa independência, que tem um preço muito alto para nós. E para nós, fiéis, esses são sempre dias de oração, de profunda oração, para que Deus preserve nossa independência, nos dê paz e nos abençoe.

Com quais palavras o senhor gostaria de se dirigir a todas as famílias que perderam entes queridos nessa guerra?

Primeiramente, gostaria de expressar minha compaixão, meu afeto e minhas orações. A primeira oração é por nossos soldados mortos. Oramos por eles, oramos por suas almas, oramos o tempo todo. Sinto essa oração todos os dias durante a missa, e não apenas em nossa igreja, mas também em outras igrejas. Também oramos por aqueles que estão de luto, para que Deus os conforte, lhes dê forças para continuar e lhes dê paz em seus corações. Sua perda é grande, mas essa oração ajuda, assim como a oração de toda a Igreja. O apoio concreto também ajuda: agora existem muitas iniciativas tanto para os parentes quanto para as crianças que perderam seus pais nessa guerra. É muito importante que as igrejas também procurem e encontrem oportunidades para ajudá-los. Muitas iniciativas estão sendo realizadas, incluindo assistência psicológica, ajuda financeira e ajuda para a reabilitação psicológica das crianças. Há pessoas de todo o mundo envolvidas na implementação desses projetos. Portanto, acho que isso também é um presente de Deus pelo qual somos gratos.

O senhor frequentou o seminário e recebeu a ordenação sacerdotal antes mesmo da Declaração de Independência. Em sua opinião, por que a liberdade é importante para o desenvolvimento da sociedade, para sua dimensão religiosa e para a afirmação da dignidade humana?

Agora as pessoas estão se esquecendo lentamente de como era a vida sem independência, sob o socialismo, e estão perdendo a memória da atmosfera daquela época. Eu também estou esquecendo aos poucos... Mas me lembro de quando obtivemos liberdade religiosa: tudo começou na União Soviética. No final da década de 1980, pequenos brotos dessa liberdade estavam começando a florescer quando finalmente nos permitiram abrir algumas novas paróquias ou construir uma igreja. Foi um grande milagre, porque isso nunca havia acontecido antes: as igrejas estavam sendo fechadas.... Lembro-me também que, com a restauração da independência no início da década de 1990, houve uma grande crise econômica e, por causa disso, muitas pessoas ficaram desapontadas porque perderam uma certa sensação de estabilidade que tinham antes. Mas lembro que os fiéis ficaram muito felizes porque agora podiam professar livremente sua fé, falar sobre ela sem medo, sem receio de levar seus filhos à igreja e ensinar-lhes a fé. Eles não tinham mais medo de serem humilhados por sua fé no trabalho, na escola ou em qualquer outro lugar. E tudo isso também possibilitou a superação das dificuldades que nosso país estava enfrentando na época e, com o tempo, a situação econômica também melhorou.

“Outra grande mudança, em comparação com o período soviético, foi a mudança de atitude em relação às pessoas. As pessoas agora têm um senso de sua própria dignidade. Esse é um motivo importante pelo qual queremos fazer parte da família das nações europeias. Porque na Europa, a dignidade de uma pessoa é respeitada. E gostaríamos de viver em uma família onde as pessoas são vistas como tal e não como uma engrenagem na máquina ou uma ferramenta. Gostaríamos de viver nessa família de nações, mas eles querem nos impedir de fazer isso.”