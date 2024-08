Evangelho de 30 de agosto

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 25,1-13

Falando de dez moças que saíram ao encontro do noivo, das quais cinco estavam preparadas e as outras não, o Evangelho alerta os discípulos dos primeiros tempos do cristianismo a ficarem vigilantes à espera da vinda definitiva de Cristo.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Vigiar não significa viver ansioso. Vigiar significa viver responsavelmente a nossa vida de filhos de Deus. Vivamos cada dia da vida como se fosse único e fosse o último. O Papa Bento XVI disse: Não basta que o cristão espere, ele deve “agir”. As lamparinas acesas significam a nossa fé viva e atuante na espera do Senhor que virá.