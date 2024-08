Evangelho de 26 de agosto

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 23,13-22

Ai de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas – disse Jesus – pois colocais tantas obrigações às pessoas que acabais fechando a elas o acesso ao Reino dos Céus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus era intransigente com quem era fingido, mentia e enganava; com quem tentava dominar o próximo e usava de Deus para benefício próprio. Senhor, não permitas que sejamos fingidos, mentirosos; não permitas que causemos escândalo aos pequeninos com o nosso legalismo, com a nossa falta de caridade e de sensibilidade. Ajuda-nos, ao invés, ser um canal límpido da sua graça para todos.