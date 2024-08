Evangelho de 23 de agosto

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 13,44-46

Festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. Jesus compara o Reino de Deus a um tesouro escondido no campo e a uma pérola de grande valor.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

No meio da multidão é difícil distinguir entre encontrou e não o tesouro do qual fala Jesus, que é o Santo Evangelho. Mas quando paramos para conversar com qualquer pessoa, bem logo se percebe a diferença: quem vive o Evangelho é verdadeiro, amigável, sabe olhar, escutar, dedica tempo a quem está à sua frente e não procura se livrar do outro. Quem encontrou o tesouro do Evangelho respeita o próximo e não vê os outros como inimigos. É gentil, disponível e faz de tudo para ajudar naquilo que está ao seu alcance.