Evangelho de 21 de agosto

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 19,23-30

Na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus conta que o patrão saiu em vários horários do dia para convidar as pessoas e todas aceitaram trabalhar na sua vinha.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Trabalhar na vinha do Senhor é participar da Igreja e prestar serviços na comunidade. Há quem faz isso desde criança, outros iniciaram na juventude, outros na idade adulta ou até mesmo anciã. Não importa quando se iniciou, o que importa trabalhar na vinha do Senhor. Faço um convite a você: venha trabalhar na vinha do Senhor, caso não esteja ainda!