Evangelho de 16 de agosto

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 19,3-12

O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Eles já não são dois, mas uma só carne, disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A nova família que se inicia com o matrimônio abençoado por Deus é linda. Diante do altar, a partir do consentimento, os dois são uma coisa só, uma só carne. O casal que vive unido no amor é um reflexo de Deus trindade na terra. Por isso, a família é um tesouro! Estamos na semana nacional da família que, neste ano, tem como tema a família e a amizade. Para além dos vínculos familiares, é muito importante cultivar a amizade dentro da nossa própria família.