Evangelho de 15 de agosto

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 18,21-19,1

Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: não te digo até sete vezes, mas setenta vezes sete.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Se Deus pede para nós perdoarmos tanto é porque isso é de fundamental importância para o ser humano. Ele pessoalmente faz isso sempre em nosso confronto. Deus perdoa e até esquece que perdoou, não por ele ser fraco de memória, mas porque ele guarda em seu divino coração somente as nossas boas memórias. Assim, todo bem que fizermos neste mundo encontraremos guardadinho em Deus. Já as maldades que tenhamos cometido são queimadas no seu coração ardente de misericórdia. Observe como vale a pena se confessar!