Evangelho de 13 de agosto

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 18,1-5.10.12-14.

Quem é o maior no Reino dos Céus? Para responder a essa pergunta, Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio dos discípulos e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças não entrareis no Reino dos Céus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Observe as atitudes das crianças para aprender delas: elas são sinceras, gostam de brincar, de rezar, são carinhosas, não guardam rancor e nem são vingativas. Gostam de festas e se sentem felizes quando estão rodeadas por pessoas que se querem bem. As crianças confiam nas pessoas, deixam-se conduzir, estão atentas para aprender a todo momento, não vivem preocupadas com o passado ou o futuro. Retribuem os gestos de carinho com cativantes sorrisos. Jesus quer atitudes assim entre os seus discípulos.