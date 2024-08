Evangelho de 12 de agosto

Dom Mário Spaki comente o Evangelho de Mateus 17,22-27

No tempo de Jesus as pessoas judias maiores de 20 anos de idade pagavam uma taxa para a manutenção do templo. No Evangelho de hoje é perguntado se Jesus também paga a taxa. Pedro responde afirmativamente e indo pescar paga por Jesus e por ele, para não escandalizar ninguém.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Com sua morte e ressurreição, Jesus nos tornou livres. Enquanto pessoas livres a nossa única obrigação é o amor fraterno para com todos. O Evangelho nos revela que mesmo não sendo devido, Jesus e Pedro pagam os impostos do templo. O que aprendemos desse exemplo de Jesus?