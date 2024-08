Evangelho de 9 de agosto

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 16,24-28

Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, disse Jesus. E ainda: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. De fato, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

As pessoas mais felizes são aquelas que fazem da sua vida um dom para os outros. É verdade também o contrário: as pessoas mais tristes, tantas vezes, são as mais egoístas! Ouça isso: quem está ao seu lado é um dom para você e você é um dom para quem está ao seu lado no momento presente da vida.