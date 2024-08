Evangelho de 8 de agosto

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 16,13-23

E vós, quem dizeis que eu sou, perguntou Jesus aos seus discípulos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, respondeu Pedro. Então, o Senhor o colocou à frente da sua Igreja. Mas logo em seguida Pedro tropeçou e foi repreendido por Jesus: tu não pensas como Deus, mas como os homens.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Ver as coisas como Deus as vê. É preciso emprestar os seus olhos, para ver as pessoas com grande misericórdia e compaixão. Mas onde mais o nosso olhar se distancia do olhar divino é no momento da cruz. Ali Deus vê doação, amor puro e nós vemos tragédia, dor, sofrimento. Diante da cruz é preciso exercitar-se como um bispo, amigo meu, que faz o exame de consciência, à noite, ajoelhado diante do crucifixo.