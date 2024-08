Evangelho de 7 de agosto

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Evangelho de Mateus 15,21-28

Uma mulher cananeia pediu socorro a Jesus pela cura de sua filha. O Mestre, no início, parece não ter dado atenção a ela explicando que foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela insistiu e no final, até recebeu de Jesus um grande elogio: Mulher, grande é a tua fé! Seja feito como tu queres!

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

É maravilhoso observar o que as mães fazem por seus filhos. Ali a vida é doada, existe gratuidade e se for preciso encarar o embaraço, o sofrimento, assim se faz, sem reclamar. E quando a mãe consegue, além do amor, transmitir a fé para seus filhos, ela se torna maior ainda!