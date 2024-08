Evangelho de 05 de agosto

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 14,13-21.

Diante de uma multidão faminta Jesus diz aos discípulos: dai-lhes de comer. E com a partilha de cinco pães e dois peixes dos discípulos, ele mostra que os alimentos que dispomos são suficientes, de modo que todos comeram e ficaram satisfeitos.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A Igreja Católica do Paraná fez no ano passado uma campanha com os Ministros Extraordinários da Comunhão em prol de 25 mil Bíblias para a Guiné-Bissau. As Bíblias foram enviadas, já chegaram lá e do arrecadado ainda sobrou bastante dinheiro que está sendo investido para diminuir a fome das crianças naquele país. É a nossa partilha que doa pão a quem tem forme.