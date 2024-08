A pós-graduação terá duas ênfases: ciências do matrimônio e da família e relações familiares na sociedade contemporânea. No total, serão ofertadas 100 vagas e os alunos irão cursar 10 disciplinas do eixo comum e mais cinco de cada ênfase.

Desde a última quarta-feira (7), a Faculdade de Teologia de Brasília (FATEO) estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Família. A iniciativa é realizada em parceria com a Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a seção brasileira do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família. O período para se inscrever segue aberto até 20 de outubro. A pós-graduação terá duas ênfases: ciências do matrimônio e da família e relações familiares na sociedade contemporânea.

Especialização sobre família abre inscrições para todo o país

A carga horária completa é de 360 horas e está prevista para começar no início de 2025. No total, serão ofertadas 100 vagas e os alunos irão cursar 10 disciplinas do eixo comum e mais cinco de cada ênfase. O curso é voltado para agentes de pastoral que trabalham na formação de noivos e famílias, ministros ordenados, religiosos e religiosas, graduados em Teologia, Filosofia e demais cursos das Ciências Humanas, Sociais e de Saúde, que atuam ou desejam atuar com as famílias. O investimento será de 20 parcelas de R$ 320.



Inscreva-se: http://www.fateo.edu.br/familia

Na ênfase sobre a ciência do matrimônio e da família o objetivo é conhecer de modo aprofundado as contribuições de diversas ciências, com destaque para a Teologia, sobre a família e suas interfaces visando à formação de sacerdotes, pastores, religiosos e profissionais aptos a atuarem na promoção da qualidade das relações familiares dentro e fora do ambiente eclesial.



Caso a opção seja em relações familiares na sociedade contemporânea, o aluno vai se aprofundar nas contribuições de diversas ciências sobre a família e suas interfaces visando à formação de profissionais aptos a atuarem na promoção da qualidade das relações familiares.

A coordenação geral do curso será do padre Rafael Cerqueira Fornasier, doutor em Teologia, com especialização na área interdisciplinar em ciências do matrimônio e da família pelo Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família, junto à Pontifícia Universidade Lateranense (Roma-Itália). Por sua vez, a coordenação acadêmica ficará a cargo do professor Jerônimo Lauricio de Souza Oliveira, doutorando e Mestre em Teologia Sistemática (FAJE).

