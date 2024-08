53º Congresso Eucarístico Internacional, um chamado à fraternidade mundial

De 8 a 15 de setembro, Quito sediará o 53º Congresso Eucarístico Internacional sob o tema “Fraternidade para curar o mundo”. Durante o evento, católicos de todo o mundo refletirão sobre a Eucaristia e o seu impacto global pelas Missas, a fraternidade, além de conferências e atividades culturais.

Lúcia Elvira - Cidade do Vaticano

Quito se prepara para ser o centro do 53º Congresso Eucarístico Internacional, evento que reunirá bispos, sacerdotes, religiosas, leigos e fiéis católicos de diversas nações e jurisdições eclesiásticas. O congresso, a ser realizado de 8 a 15 de setembro, terá como tema “Fraternidade para curar o mundo”, inspirado na citação bíblica do Evangelho de São Mateus (Mt 23,8) “Vós sois todos irmãos”. O encontro buscará aprofundar o mistério eucarístico e a sua influência na humanidade nos tempos atuais.

Abertura com Missa solene

No domingo, 8 de setembro, às 10 horas, hora local, uma Missa solene de abertura marcará o início do Congresso na Esplanada do Parque Bicentenário. Na celebração, 1.600 meninos e meninas da Arquidiocese de Quito receberão a Primeira Comunhão, símbolo do início de uma semana repleta de espiritualidade e comunidade.

Reflexões sobre um mundo ferido

Na segunda-feira, 9 de setembro, o Congresso abrirá com uma série de apresentações sobre as feridas que afetam a humanidade, desde conflitos armados até crises ambientais. Juan Manuel Cotelo, cineasta católico, juntamente com outros palestrantes renomados, abordará como estas fraturas podem ser curadas pela fé e pela Eucaristia.

A fraternidade redimida em Cristo

A terça-feira, 10 de setembro, será dedicada ao tema da fraternidade, que ferida pelo pecado e pela divisão, pode ser restaurada em Cristo. A irmã Daniela Cannavina, secretária-geral da Confederação Latino-Americana de Religiosos (CLAR), entre outros, compartilhará testemunhos inspiradores de figuras emblemáticas da fé que viveram e promoveram esta redenção.

Eucaristia e transfiguração do mundo

Na quarta-feira, 11 de setembro, dom Andrew Cozzens, bispo de Crookston (Minnesota), destacará a transfiguração do mundo por meio da Eucaristia, convidando os fiéis a refletir sobre a presença de Cristo em suas vidas. Na parte da tarde, uma palestra sobre a fraternidade exigida pelo Sagrado Coração de Jesus, proferida por dom José Ignacio Munilla.

Uma Igreja Sinodal

Na quinta-feira, 12 de setembro, o tema da sinodalidade estará no centro das atenções. Será discutido como a Igreja, em sua missão, procura ser um espaço de comunhão e participação ativa para todos os seus membros, leigos e clérigos. Figuras como o cardeal Mauro Gambetti, vigário geral de Sua Santidade para o Estado da Cidade do Vaticano, juntamente com Mary We, Assessora do Conselho de Apostolado dos Leigos da Arquidiocese de Taipei, na China, conduzirão estas reflexões.

Eucaristia: salmo da fraternidade

Na sexta-feira, 13 de setembro, o Congresso centrar-se-á na Eucaristia como salmo que louva e encoraja a fraternidade entre os filhos de Deus. Este tema será desenvolvido pelo cantor e compositor católico Pablo Martínez, que convidará os participantes a contemplar a Eucaristia como expressão máxima da comunhão com Deus e com os outros.

Procissão Eucarística

No sábado, 14 de setembro, o Congresso continuará com uma Missa solene celebrada às 16h na igreja de São Francisco. A seguir será realizada uma procissão eucarística que percorrerá as ruas do centro histórico de Quito, decoradas com tapetes florais, e terminará na Basílica do Voto Nacional, onde terá lugar a bênção com o Santíssimo Sacramento.

Missa de encerramento, Statio Orbis

No domingo, 15 de setembro, será celebrada a Statio Orbis, Missa que marcará o encerramento do Congresso e na qual será anunciado o local do próximo evento, que será realizado em quatro anos.

Durante estes sete dias, Quito se tornará o centro da reflexão sobre a Eucaristia e a fraternidade, destacando a sua relevância em um mundo em constante mudança. O Congresso promete ser um momento de renovação espiritual e uma oportunidade para os católicos de todo o mundo fortalecerem os seus laços de fraternidade e fé.