Berlim: já começou o encontro internacional dos "Jovens pela Paz"

A conferência internacional do movimento juvenil ligada à Comunidade de Santo Egídio promove desde terça-feira (27/08) o evento com cerca de mil participantes, provenientes de 13 países europeus, entre os quais, uma centena da Ucrânia. O objetivo do encontro é renovar juntos “o compromisso de combater todas as formas de violência e racismo”.

Vatican News

“A Global Friendship for a Future of Peace”: sob esse tema cerca de mil jovens, estudantes universitários e de ensino secundário, buscarão realizar o sonho de “uma amizade global por um futuro de paz” em evento que começou nesta terça-feira (27/08) e termina nesta quinta (29/08), em Berlim. Por ocasião do encontro internacional “Jovens pela Paz”, participantes de 13 países europeus se reúnem, em uma época, marcada por guerras, que parecem intermináveis ​​como em Gaza e na Ucrânia.

Cerca de cem jovens da Ucrânia

Em um comunicado de imprensa lê-se: “Juventude pela Paz”, movimento ligado à Comunidade de Santo Egídio, que trabalha, sem cessar, nas periferias das cidades, com crianças em dificuldade, sem-teto, idosos solitários; no período de verão e férias, o movimento promove encontros solidários nos campos de refugiados da Grécia e Chipre". Na Ucrânia, a Comunidade de Santo Egídio continua a ajudar a população, distribuindo alimentos e remédios e administrando centros educativos para crianças e adolescentes. Graças ao apoio de muitos refugiados, que aderem à Comunidade romana, cerca de cem jovens de Kiev, Lviv, Ivano-Frankivsk e Kharkiv irão participar do encontro internacional em Berlim.

Compromisso contra a violência e o racismo

Durante os três dias de encontro, os participantes, segundo o comunicado de imprensa, "darão voz às esperanças da sua geração e discutirão sobre vários temas, como ecologia, migração, pobreza, com o intuito de difundir uma cultura de paz e solidariedade em uma cidade, onde há 35 anos abateu o muro de divisão" e, por isso, representa "um grande sinal de esperança para o futuro".

Por outro lado, na manhã desta quarta-feira, 28 de agosto, foi realizado um encontro com Marco Impagliazzo, presidente da Comunidade de Santo Egídio, que falou sobre o tema “Vitória na amizade”; na parte da tarde, os jovens participam de um momento de comemoração no “Memorial dos Sinti e Rom”, grupos étnicos vítimas do Socialismo Nacional, perto do Portão de Brandemburgo, “para renovar seu compromisso no combate de todas as formas de violência e racismo”.