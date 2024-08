Encontro em Vitória, no Espírito Santo, reuniu mais de 100 reitores de santuários

O XXV Encontro Nacional de Reitores de Santuários do Brasil, com o tema “Da Misericórdia à Esperança: Santuários do Brasil a caminho do Ano Jubilar” e o lema bíblico “Na Tua Palavra depositei a minha esperança” (Sl 119,81), terminou nesta sexta-feira (23/08).

Vatican News



O encontro realizado em Vitória (ES) reuniu, entre os dias 19 e 23 de agosto, mais de cem reitores de santuários de várias partes do país. O objetivo foi aprofundar discussões sobre a gestão dos espaços sagrados na atualidade, além de fomentar a partilha de conhecimento e experiências.

O anfitrião, Frei Djalmo Fuck, reitor do Convento da Penha, vinculado à Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, celebrou com alegria a realização do encontro em terras capixabas. “Santuário, por excelência, é o lugar da peregrinação, onde as pessoas acorrem para celebrar sua fé, para reavivar sua esperança, o dom de ser discípulo de Jesus, portanto, ser peregrino é próprio daquilo que constitui a alma, a vida dos nossos santuários. Caminhar e celebrar a fé neste espaço de oração. Estamos muito felizes em sediar esse histórico encontro e queremos mostrar a todos a importância que o Convento da Penha tem para o estado e para o Brasil”, afirmou.

O reitor do Santuário Nacional de Aparecida, Padre Carlos Eduardo Catalfo, C.Ss.R, ressaltou que a missão dos reitores de santuários é a acolhida e a evangelização. “A vocação do santuário é acolher, anunciar a Palavra, viver a esperança. A esperança está sempre no coração do cristão e por isso, estamos aqui para pensar melhor a gestão de um santuário, desde a gestão, administração, campanhas de arrecadação. A característica principal deste encontro é pensar a organização e acolhimento não apenas nos grandes santuários, mas nos santuários médios e pequenos. Nosso objetivo principal é ajudar os pequenos santuários que precisam de ideias, sugestões, é isso que queremos”.

Durante a homilia na Santa Missa de abertura do encontro, o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, destacou o sentimento das pessoas que visitam os santuários. “As pessoas sempre buscam algo quando se dirigem aos santuários, desde a cura até o pagamento de uma promessa. Esse movimento que ele pode fazer caminhando dias, ou atravessando longas distâncias, entram ajoelhados, motivados por uma chama de fé e de esperança. Que nossos santuários continuem sendo espaços propícios para o encontro profundo com o Senhor, que apresenta a todos o caminho, a maturidade da fé”.

Um dos palestrantes do encontro foi Frei Vitório Mazzuco. Ele abordou o tema: “A identidade do Santuário como lugar de acolhida e evangelização sob a ótica da esperança”. Para ele, “o lugar religioso, o santuário é o espaço sagrado que mostra a unidade espiritual entre o divino e o humano, lugar onde céu e terra se encontram, espírito e matéria, o lugar celebrativo do ‘ser religioso’. Ali, a fé é uma verdade absoluta que transcende o mundo, sem sair do mundo. O santuário é o lugar do cuidado do espírito. Também somos da natureza humano, portanto, precisamos ser profundamente humanos para entendermos o que é viver divinamente no mundo e temos uma natureza biológia, isto é, estar ao lado da vida”, destacou.

“O Ano Santo da Esperança quer mostrar aos fiéis que esperança é o princípio da fé. O melhor modo de acolher é acreditar na pessoa. Deus tem uma fé profunda na pessoa porque nos ama incondicionalmente, então o melhor modo do santuário se se preparar é falar do ano santo, – aquilo que não é falado não existe, o que não se apresenta, não se sabe o que é -, e que se fale muito da esperança e o Papa Francisco pediu que este ano de preparação fosse o ano da oração. O fiel que visita um santuário quer se sentir filho e filha de Deus, quer ser acolhido como um lugar da esperança”, contextualizou Frei Vitório.

As atividades do encontro foram encerradas na sexta-feira (23), e o ponto alto foi a visita dos reitores ao principal monumento turístico, histórico e religioso do Espírito Santo, o Convento da Penha. Localizado em Vila Velha, o Santuário foi fundado em 1558 e é um dos mais antigos do país.

Colaboração: Cristian Oliveira - Convento da Penha