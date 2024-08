Arcebispo de Daca em Bangladesh: mais de 1 milhão de pessoas em casas inundadas

Dom Bejoy D'Cruze relata a situação causada pelas enchentes que afetaram 5 milhões de pessoas e causaram 27 mortes. No país, já em dificuldades, mas que agora precisa de ajuda mais do que nunca, a gratidão pela proximidade do Papa ainda é forte: “Francisco nos ama e reza por nós”.

Deborah Castellano Lubov e Lorena Leonardi - Cidade do Vaticano

“As pessoas estão com fome e precisam de alimentos, remédios, cuidados médicos e ajuda para recomeçar suas vidas, porque a maioria vive na pobreza”. Essa é a dramática situação denunciada por dom Bejoy D'Cruze, arcebispo de Daca, em uma ampla entrevista concedida à mídia vaticana sobre os danos causados em Bangladesh pelas chuvas torrenciais e inundações que assolam o país há dias. O país certamente não é grande, mas é habitado por cerca de 170 milhões de pessoas, com maioria muçulmana, distribuídas em 64 distritos, 14 dos quais estão agora submersos pela água, especialmente nas áreas leste, nordeste e sul.

Duzentas mil crianças em casas inundadas

“Vinte e sete vítimas foram confirmadas até o momento. Cerca de 1,2 milhão de cidadãos vivem em casas inundadas e, entre eles”, disse o prelado, ”200 mil são crianças. Outros são idosos e muito vulneráveis”. Além disso, se “5 milhões de pessoas foram afetadas por essa inundação e muitas foram deslocadas”, apenas “300 mil encontraram abrigo em 3.527 abrigos. Milhares de casas foram danificadas, campos e plantações de vegetais foram destruídos, granjas de aves foram completamente varridas, assim como os peixes da água”.

Os esforços da Caritas e das ONGs

Alguns lugares e pessoas ainda estão inacessíveis, mas todas as entidades, locais ou não, estão fazendo o máximo possível, a começar pela Caritas Bangladesh, World Vision, as atividades beneficentes de Madre Teresa, HEED Bangladesh e muitas outras ONGs. Os esforços de ajuda das Nações Unidas estão em andamento, e os estudantes - após a revolta contra o governo - coletaram cerca de 600 mil euros para a compra de medicamentos. A Caritas, em particular, “deu abrigo a 5 mil pessoas e alimentos a 18 mil. Mais poderia ser feito, mas são necessários 1,5 milhão de dólares: para isso, a Conferência Episcopal de Bangladesh, da qual o arcebispo D'Cruze é presidente, fará uma contribuição com uma doação simbólica de 25 mil dólares.

Uma emergência permanente

Neste momento de grande dificuldade, e apenas alguns dias antes da viagem apostólica de Francisco à Ásia e Oceania, programada de 2 a 13 de setembro, a memória corre para 2017, quando o Papa visitou Bangladesh, dando grande força à minoria cristã e reconhecimento ao sofrimento dos Rohingya que fugiram de Mianmar devido à perseguição militar. “Ele tem um grande amor e demonstrou sua preocupação e solidariedade para com os Rohingya. O Papa Francisco é muito próximo de nós. Ele nos ama e reza por nós”, acrescenta dom D'Cruze, enfatizando o compromisso da Caritas de ajudar regularmente os Rohingya, ‘também por meio de projetos específicos’. Mas o compromisso nem sempre é suficiente, porque Bangladesh é um país que é frequentemente atingido por secas e inundações e, em geral, enfrenta grandes dificuldades socioeconômicas todos os dias: “40% das pessoas vivem na pobreza e pelo menos 30% não receberam nenhuma forma de educação”.

Ajudar quem apoia os pobres

Falando de escolas, ultimamente “houve problemas, pedidos de demissão feitos a alguns professores, e parecia que eles queriam impor o hijab às meninas, mas não queremos fazer distinção entre os alunos em nenhuma base”. A esperança é que as Nações Unidas, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Europeia possam ajudar Bangladesh à luz do apoio expresso ao governo interino liderado pelo ganhador do Prêmio Nobel Muhammad Yunus. O apelo final da entrevista é para apoiar a Caritas Bangladesh: “trabalho para todos, independentemente de casta e credo, especialmente para os pobres”.