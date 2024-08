Encerra-se nesta segunda-feira, em Manaus, a 2ª Assembleia da CEAMA

“Oportunidade de crescermos em comunhão com Deus, uns com os outros e com a Amazônia”. O encontro teve início no dia 23 de agosto.

A 2ª Assembleia da Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA), que está sendo realizada em Manaus de 23 a 26 de agosto de 2024, com o tema “Cristo aponta para a Amazônia: Comunhão, Missão e Participação”, e o lema “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5), teve início com uma celebração eucarística e a abertura oficial do evento.



Na Eucaristia, o arcebispo local, Cardeal Leonardo Ulrich Steiner, comparou o Reino de Deus com “um modo de ser, um modo de conviver, um modo de amar, um modo de servir”, destacando na pessoa humana, “essa capacidade de estabelecer relações livres, recíprocas e solidárias”. Um Reino de Deus que “não conseguimos definir, mas que nos atrai”, afirmou. Segundo ele, nessa assembleia, “o Reino de Deus há de nos guiar, há de nos iluminar, perceber o como somos atraídos, não por uma organização, mas pelo Reino que fala”, insistindo em que “a beleza do Reino de Deus que nos atrai, que ele possa atingir os nossos passos nesses dias, as nossas discussões, as nossas reflexões, as nossas buscas”.

Na abertura da Assembleia, onde participa o prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, Cardeal Michael Czerny, após dar as mais cordiais boas-vindas em nome da presidência, o Cardeal Pedro Barreto, inspirado em Karl Rahner, afirmou que “estamos vivendo um tempo de graça, um Kairos, o tempo de Deus, o momento certo e oportuno para consolidar nossa identidade como CEAMA, expressão de uma Igreja Sinodal em Missão na Amazônia”, lembrando as palavras do Relatório Síntese da Primeira Sessão da Assembleia Sinodal do Sínodo sobre Sinodalidade, que afirma: “em todos os contextos culturais, os termos 'sinodal' e 'sinodalidade' indicam um modo de ser Igreja que articula comunhão, participação e missão. Um exemplo disso é a Conferência Eclesial Amazônica (CEAMA), fruto do processo missionário sinodal naquela região”.

Uma referência que, nas palavras de seu presidente, motiva a CEAMA “a continuar caminhando junto e empenhada em fortalecer nossos laços em uma Igreja Sinodal em Missão”. Para isso, o cardeal Barreto vê a assembleia como “a oportunidade de crescermos em comunhão com Deus, uns com os outros e com a Amazônia”, vendo como necessária a participação de todos e de cada um. Para isso, pediu que, a exemplo de Maria, “escutemos, discirnamos e coloquemos em prática o que o Espírito nos inspira para sermos uma Igreja sinodal em Missão que peregrina na Amazônia” e, junto com isso, que “o Espírito Santo seja o protagonista”.

Junto com o presidente, falaram os vice-presidentes, que definiram a assembleia como “um momento significativo para nossa Igreja aqui na Amazônia, aonde cada vez mais vamos buscando novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”, como destacou a irmã Laura Vicuña Pereira Manso, que recordou a metodologia de conversa no Espírito utilizada para preparar esta assembleia, “um momento de fortalecermos, de consolidarmos esses novos caminhos que tanto buscamos aqui na Amazônia, e também fortalecer nossa caminhada na defesa da terra, na defesa da vida e na defesa dos direitos”.

Mauricio López convidou a assembleia a trazer “este Povo de Deus a caminho em cada lugar onde se encontrem, para que possam trazê-lo aqui presente”. Em um momento em que “as coisas não estão melhores para a Amazônia”, com a violência presente, ele chamou a mantê-la presente na assembleia. A partir da responsabilidade de cada um, questionou “o quanto temos feito essa semente frutificar”, chamando a não enterrar os talentos de cada um para que a CEAMA dê vida em abundância, para produzir e espalhar vida, com o pouco ou muito que temos.

Olhando para a segunda sessão da Assembleia Sinodal, ele disse que tem o mesmo desafio que a CEAMA: “buscar respostas concretas e substanciais que deem razão à nossa esperança e que façam o importante chamado que temos como CEAMA, uma pequena semente que cresce pouco a pouco, mas que pode continuar avançando para dar mais frutos”.

Finalmente, o bispo auxiliar de Manaus e vice-presidente da CEAMA, dom Zenildo Lima, disse que a CEAMA “é mais experimentada do que conceituada, é uma experiência em construção, e porque uma experiência em construção, por vezes até temos necessidade de maior clareza”, uma dinâmica presente desde o Sínodo para a Amazônia, que diante da “necessidade de uma experiência que pudesse expressar a comunhão de todas as igrejas pan-amazônicas, não tínhamos muita clareza conceitual do que propor à Assembleia Sinodal, mas tínhamos uma certeza da experiência da qual nós tínhamos necessidade”.

Por isso, a assembleia “vai trazendo mais solidez a nossas compreensões, aos conceitos, a nossa autocompreensão”, mas acima de tudo, “vai ficando mais nítida a experiência”, vendo a assembleia como momento em que “a continuidade da experiência, vai nos tornando cada vez mais conscientes do papel da Igreja nessa construção de novos caminhos para a evangelização e para uma ecologia integral”.

Nesta segunda-feira será apresentada a mensagem do prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini.