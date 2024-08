“Do Caos à Esperança”: Documentário retrata o poder da fé em meio à tragédia no RS

“A mensagem central do documentário é a de que, apesar das adversidades, a solidariedade e a fé podem iluminar os momentos mais dolorosos e proporcionar novos começos”, destacam os religiosos do Instituto Hesed.

Entre abril e maio deste ano, o Rio Grande do Sul viveu dias difíceis, que ficaram marcados na história do Brasil e do mundo. Foram inúmeras mobilizações de toda uma nação para resgatar vidas e recuperar a dignidade de um povo durante as fortes enchentes. Agora, pouco tempo depois, o documentário intitulado "Do caos à esperança: um rastro de luz em meio à tragédia no Rio Grande do Sul", tem como objetivo mostrar questões profundas sobre fé e esperança diante do sofrimento causado pela recente tragédia. O documentário será lançado no canal do YouTube do Instituto Hesed: Ir Kelly Patrícia OFICIAL/Instituto Hesed, na terça-feira (6), às 20h.



Entre os principais pontos apresentados no documentário estão a espiritualidade, a presença de Deus nos momentos de sofrimento e a capacidade de recomeçar após grandes perdas. A produção é do Instituto Hesed e o Exército de São Miguel que, respondendo a essas questões, deslocaram-se até o Rio Grande do Sul por três vezes para oferecer não apenas ajuda material, mas também apoio espiritual, levando a certeza de que em Deus é possível recomeçar. A iniciativa integrou uma missão solidária promovida pela Arquidiocese de Fortaleza.



“A mensagem central do documentário é a de que, apesar das adversidades, a solidariedade e a fé podem iluminar os momentos mais dolorosos e proporcionar novos começos”, destacam os religiosos do Instituto Hesed.



Durante as enchentes, o Instituto Hesed realizou três campanhas principais. A primeira foi uma campanha de oração, envolvendo milhares de pessoas na recitação contínua e ininterrupta do Santo Rosário através de lives nas redes sociais. A segunda campanha focou na arrecadação de alimentos e ajuda financeira, resultando na doação de toneladas de suprimentos e vouchers no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para centenas de famílias afetadas no sul, que puderam reconstruir os seus lares. A terceira fase incluiu missões presenciais, com a visita de religiosos aos abrigos e residências dos atingidos, oferecendo conforto espiritual e apoio direto.



Além das doações de milhares de toneladas de donativos, o Instituto Hesed também apoiou várias instituições e paróquias locais como o Lar de idosos São Geraldo, Associação pró-vida Mãe de Misericórdia, Mosteiro de Nossa Senhora do Carmo - Carmelo Porto Alegre; Abrigo para mulheres e crianças em Canoas; Abrigo Madezatti, em São Leopoldo; Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em São Jerônimo, Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre e Paróquia Nossa Senhora Medianeira, São Leopoldo.



“O documentário também busca mostrar a força do Exército de São Miguel, uma família de oração que se reúne todos os dias através das redes sociais do Instituto Hesed. O que o Exército de São Miguel realizou em meio a essa catástrofe precisa ser conhecido pelo Brasil. É realmente impressionante”, pontuam os religiosos do Instituto Hesed.



A produção destaca essa corrente de solidariedade, doação e oração que, com milhares de membros envolvidos, realizou missões significativas durante a tragédia. Aproximadamente 11 missionários estiveram diretamente no sul do país, em um total de cerca de dez dias de expedição entre maio e junho. Enviados pelas madres fundadoras: Madre Jane Madeleine e Me. Kelly Patrícia. Entre os nomes dos religiosos, pode-se citar: Ir Maria Raquel, Ir Maria Joana, Ir Giovana Madalena, Ir. Maria Lis, Ir Chiara Joana, Ir Domingos Maria, Ir Paulo da Cruz, entre outros, que representaram o exército de São Miguel nesta missão.



Antes do lançamento oficial, haverá uma pré-estreia exclusiva para convidados no cinema, na segunda-feira (5), no Shopping Iguatemi Fortaleza, às 19h30.



Lançamento: terça-feira, 6 de agosto, éas 20h

Local: YouTube do Instituto Hesed: Ir Kelly Patrícia OFICIAL/Instituto Hesed

https://institutohesed.org.br/do-caos-a-esperanca/



Para maiores informações: https://www.instagram.com/reel/C-F2TOZp0tF/?igsh=OHZmdmdvMzhqODNn

*Por Verônica Melo - Assessoria de Imprensa do Instituto Hesed