Diocese de Campos: escola de futebol para a amizade social e saúde mental

A prática esportiva para criar laços de amizade social e promover a saúde física e mental nas crianças e adolescentes de 10 a 15 anos.

Ricardo Gomes – Diocese de Campos



A Escola de Futebol Artilheiros de Jesus e Maria na Paroquia N. S. da Penha, no Distrito de Morro do Coco - Campos dos Goytacazes (RJ), reúne crianças e adolescentes de 10 a 15 anos para a pratica esportiva. Desafios pessoais vencidos: ansiedade, depressão superados com a pratica esportiva.

Grupo esportivo

Lucas da Silva Melo, 15 Anos, 15 anos está vencendo aos poucos a ansiedade e a depressão. E com o esporte já teve redução nas doses de medicamentos e a cada dia melhorando a partir da amizade os jogos além dos treinos sempre aos sábados.

Esporte e saúde física e mental

O Bispo de Campos e Referencial da Pastoral da Saúde, dom Roberto Francisco Ferreria Paz chama a atenção para o esporte promovendo saúde e educação integral em crianças e adolescentes, e na formação de lideranças com o cuidado e a amizade social.

“As crianças e adolescentes quando frequentam um esporte que possa promovê-los integralmente se tornam alegres, se tornam equilibrados e educados para os valores sociais e plenamente humanos. O esporte ajuda na harmonização e amizade social”, declara dom Roberto Francisco.

Associar o esporte, a catequese, a educação. Uma das exigências para participar da escola de futebol é participar da catequese e ter bom rendimento escolar. E a coordenação procura avaliar como as crianças e adolescentes estão no convívio familiar.



