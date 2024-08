Custódio da Terra Santa convida a rezar pela paz na Solenidade da Assunção

Coincidindo com o apelo de S.B. Card. Pierbattista Pizzaballa, o Custódio da Terra Santa, Fr. Francesco Patton, enviou uma carta aos frades da Custódia com o convite a dedicar o dia da Solenidade da Assunção de Maria, 15 de agosto, à súplica pela paz no Médio Oriente e em todo o mundo.

Sinais de esperança

“Vivemos tempos muito difíceis, em que é particularmente importante rezar pela paz”, começa Patton na carta, na qual indica como um “sinal de esperança” o fato de as partes envolvidas terem concordado em retomar as negociações por um cessar-fogo em Gaza, a libertação de reféns e de presos políticos. Isto, sublinha o custódio, aconteceu “precisamente no dia em que celebramos Maria assunta ao Céu em corpo e alma, sinal de esperança e consolação para nós, peregrinos na terra”.

Oração intensa

Por esse motivo, o frei Patton convida a dedicar as celebrações da Assunção à oração pela paz: “Sabemos – escreve ele, citando o Apocalipse – que quando aparece no Céu o sinal da Mulher que está para dar à luz, aparece também o dragão infernal que se lança contra seus filhos, mas é combatido pelas milícias celestes lideradas por São Miguel Arcanjo".

“Por isso – acrescenta – consideramos ainda mais importante que este dia seja de intensa oração”. Para esta importante jornada, o custódio solicitou e obteve do patriarca latino de Jerusalém a aprovação eclesiástica para a Oração à Virgem. O próprio Patriarca Latino de Jerusalém usará esta fórmula.

O texto da Súplica pela paz à Bem-Aventurada Maria Assunta ao Céu

Gloriosa Mãe de Deus

elevada acima dos coros dos anjos,

rogai por nós com São Miguel Arcanjo

e com todas as potências angélicas do céu e com todos os santos

ao vosso santíssimo e dileto Filho, Senhor e Mestre.

Obtenha para esta Terra Santa,

para todos os seus filhos e para toda a humanidade

o dom da reconciliação e da paz.

Que vossa profecia seja cumprida:

os orgulhosos sejam dispersos nos pensamentos de seus corações;

os poderosos sejam derrubados de seus tronos, e, finalmente, os humildes sejam elevados;

que os famintos sejam saciados com coisas boas,

os pacificadores sejam reconhecidos como filhos de Deus

e que os mansos recebam o dom da terra.

Que Jesus Cristo, vosso Filho, no-lo conceda, que hoje vos exaltou acima dos coros dos anjos,

vos coroou com o diadema do reino e vos colocou no trono de esplendor eterno.

A Ele sejam dadas honra e glória

por todos os séculos dos séculos. Amém.