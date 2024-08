Centro Marista de Juventudes é um novo polo de referência comunitária no Paraná

Localizado no sudoeste paranaense, o espaço é voltado ao desenvolvimento de atividades educacionais, espirituais e culturais e atende toda comunidade da região de Itapejara D'Oeste.

Vatican News



Inaugurado no município de Itapejara D'Oeste, Sudoeste do Paraná, o Centro Marista de Juventudes (CMJ), apresenta uma proposta inovadora e transformadora para a juventude local. Seguindo o mês vocacional tradicionalmente comemorado pela Igreja do Brasil, durante todo o mês de agosto o CMJ intensifica em sua programação atividades especiais e celebrativas como, por exemplo, a Semana Vocacional Marista que aconteceu entre os dias 12 e 16 de agosto.

Segundo o diretor do CMJ, Ir. Bruno Marcondes, o mês vocacional reforça a missão do CMJ em ser um centro de referência no trabalho vocacional e juvenil da cidade e região. “Para esse mês algumas atividades focadas no despertar vocacional. O Provocação voltado aos estudantes do Colégio Castelo Branco e os jovens do Jovencializando com a ideia de despertá-los a uma reflexão ampla sobre a vocação, abordando o tema do autocontrole e da ansiedade para tomada de decisões e o planejamento do futuro. E o ComVocação que tem como objetivo aproximar os jovens da reflexão vocacional, a fim de ajudá-los na construção dos seus projetos de vida, bem como no surgimento de interessados para o acompanhamento vocacional Marista. Serão três dias de encontro e contará com a presença de jovens da Diocese de Chapecó e da Diocese de Palmas/Francisco Beltrão”, explica o Ir. Bruno.

Desde a inauguração, já foram realizadas ações focadas na animação vocacional e na formação de jovens e adolescentes. Em abril, a Pastoral Juvenil Marista (PJM) iniciou suas atividades no espaço para os adolescentes da cidade. Além disso, o CMJ sediou o encontro regional de coordenadores jovens da PJM – Marista Brasil.

Além dessas iniciativas, semanalmente o projeto Jovencializando reúne jovens do Colégio Estadual Castelo Branco em encontros que tem a proposta de promover a conexão pessoal (Autoconhecimento), com o outro (Relações), com o transcendente (Interioridade e espiritualidade) e com as tecnologias (Comunicação e Interação, desenvolvimento de habilidades). Isso com o objetivo de aperfeiçoar, desenvolver e fomentar o protagonismo, a autonomia, interioridade e liderança dos jovens com foco no universo acadêmico, profissional e vocacional.

Dessa forma, o CMJ vem reforçando a presença Marista no Sudoeste do Paraná, que já possui mais de 50 anos. E se estabelece como um polo de referência vocacional, voltado a iniciativas educacionais e comunitárias, além de oferecer um ambiente propício para o autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades e a construção de um sentido de vida baseado em valores humanos e cristãos, independente da denominação religiosa.

O Ir. Bruno Marcondes destaca que o trabalho está sendo focado em fornecer apoio para que cada jovem consiga entender sua real vocação a partir de uma perspectiva espiritual. "Em nossos projetos e iniciativas, a espiritualidade está presente como algo essencial. Ajudamos os jovens nessa compreensão, levando em conta sua integralidade enquanto pessoa. Apresentamos um novo modo de viver a espiritualidade fortalecendo a dimensão comunitária, a auto conexão e a transcendência", explica.

Além disso, junto ao incentivo para construção do projeto de vida, as atividades buscam motivar o despertar vocacional, com objetivo de orientar aqueles que tenham potencial de seguir nesta jornada como Irmão Marista.

Na prática

Para Ivonei Freitas, jovem que participa das ações ofertadas pelo CMJ, outra vantagem do espaço é o senso de pertencimento com a comunidade. "Participar das atividades tem sido uma experiência transformadora e enriquecedora em minha vida. Encontrei um espaço acolhedor e dinâmico onde posso expressar minhas ideias e colaborar com outros jovens comprometidos com a mudança social. Por meio de oficinas, debates e atividades práticas, tenho desenvolvido habilidades importantes, como liderança, comunicação e trabalho em equipe. Mais do que isso, sinto que estou contribuindo ativamente para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva", destaca.

No último mês de julho, o CMJ recebeu um importante evento do calendário Marista: a Missão Universitária Ir. Henri Vergès, uma atividade de solidariedade e amadurecimento do projeto de vida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Até o dia 13 de julho, trinta jovens participaram da experiência, que contou com a presença de Irmãos Maristas. A Missão Universitária Ir. Henri Vergès é promovida pela Diretoria de Identidade Institucional da PUCPR, em parceria com a PMBCS.

A estrutura do Centro Marista de Juventudes (CMJ)

Estrutura

O CMJ conta com auditórios, dormitórios, refeitório e área de lazer prontos para receber a todos que desejam realizar eventos no local. O auditório principal tem capacidade para 150 pessoas e o miniauditório comporta 40 pessoas. Há ainda duas salas de estudo e uma sala de reunião. O refeitório possui capacidade para 100 pessoas e os 12 quartos disponíveis no Centro contam com um total de 74 leitos.

Colaboração: Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS)