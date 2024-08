Presidente dos bispos italianos: perdão e justiça são caminhos para a paz

No encontro anual na cidade italiana de Rimini, o presidente da Conferência Episcopal Italiana, cardeal Matteo Zuppi, em diálogo com a mídia vaticana, reiterou que a conciliação é o único modo para encontrar o irmão.

Recebido nos estúdios da Rádio Vaticano - Vatican News no Encontro de Rimini, o cardeal Matteo Zuppi ressaltou a importância do perdão e da justiça como caminhos para a paz, reiterando que a conciliação é a única maneira de encontrar o próximo e construir um mundo fraterno. O presidente da Conferência Episcopal Italiana destacou o papel fundamental das religiões no combate ao ódio e à violência e enfatizou que a verdadeira coragem está na negociação e no compromisso de construir a paz.

A educação é fundamental

Os cristãos podem fazer muito, argumentou o arcebispo de Bolonha, para combater a má educação da guerra, do conflito, do preconceito, do ódio, do ressentimento, da vingança, para cultivar esse senso de justiça deformado que é a vingança. Com o perdão e a justiça, a conciliação é a única maneira de educar para a paz, é reconhecer o outro como um irmão; e a educação é fundamental: “é a maneira de ouvir o conselho de Deus para não se deixar levar pelo instinto”.

O compromisso, continuou o cardeal, é fruto da coragem que é a do diálogo. E o presidente dos bispos italianos prosseguiu: “o Papa Francisco tem toda a razão quando diz que a verdadeira coragem é saber negociar; a verdadeira coragem é saber escolher, entender e encontrar o compromisso que olha para o futuro”.