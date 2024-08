Cardeal Toletino visita o Brasil e encoraja a missão da Igreja na educação e no diálogo com a cultura

Cardeal José Tolentino durante a conferência com a presença do Cardeal Odilo Pedro Scherer, da reitora da PUC-SP e dos diretores das Faculdades de Teologia e de Direito Canônico, dia 19 Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé participou de celebrações e eventos acadêmicos na Arquidiocese

Foram três dias intensos de conferências e celebrações presididas pelo Cardeal José Tolentino de Mendonça, Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, em sua visita à Arquidiocese de São Paulo.

O Purpurado português chegou à capital paulista no domingo, 18, quando presidiu a missa da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, na Catedral da Sé, em sua festa patronal.

Na segunda-feira, 19, Dom José Tolentino presidiu a Eucaristia solene em ação de graças aos 75 anos da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção da PUC-SP e aos 10 anos de criação da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo da Arquidiocese de São Paulo. Em seguida, realizou uma conferência na qual enalteceu as duas instituições eclesiásticas de ensino para a Igreja e a sociedade.

“Quero agradecer o trabalho que fazem, o empenho, a paixão com que vivem esta missão tão importante da vida da Igreja. E devo dizer que estas duas faculdades eclesiásticas, não só aqui na Arquidiocese Metropolitana de São Paulo e na área da Grande Metrópole, mas também por meio das filiações e dos projetos de extensão, estão irradiando tanto bem, tanta colaboração com a missão das igrejas particulares aqui no Brasil”, afirmou.

O Prefeito recordou que o Papa Francisco diz que a Teologia deve contribuir para o debate atual de “repensar o pensamento”, mostrando-se um verdadeiro conhecimento crítico. “Nesta mudança de cultura, nesta mudança de tempo, a Teologia é indispensável para encontrarmos novos paradigmas de racionalidade, novas vias de organização do conhecimento. Na transformação de época que vivemos, o primeiro desafio colocado às faculdades de Teologia é serem conscientes do seu papel”, acrescentou.

Dom José enfatizou que a Teologia e o Direito Canônico têm um lugar na biografia do conhecimento, na história da pesquisa e do sentido crítico. “Eu estou profundamente convencido de que não há fortalecimento cultural pleno, nem há evangelização vital, sem uma Teologia viva, e ativa”, completou o Cardeal Tolentino.

Cardeal Tolentino foi homenageado com a Medalha São Paulo Apóstolo

Na conclusão do evento, o Cardeal Tolentino foi homenageado com a Medalha São Paulo Apóstolo, entregue pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, em reconhecimento à importante contribuição acadêmica do teólogo português à Igreja em São Paulo com sua visita e com a conferência ministrada.

ESCOLAS CATÓLICAS

Na tarde da segunda-feira, 19, Dom José Tolentino participou de um encontro, no auditório da Faculdade Santa Marcelina, em Perdizes, com representantes de instituições de ensino católicas, promovido pelo Vicariato Episcopal para a Educação e a Universidade e a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec).

O Cardeal português enalteceu o trabalho realizado pelas escolas católicas no Brasil e motivou as instituições a continuarem firmes, apesar dos inúmeros desafios. “Acreditem no bem que são, porque a educação e a proposta educativa que cada um de vocês representa é um bem”, exortou.

“Vivam esse projeto como uma missão da Igreja, não é apenas o nosso microprojeto. Procurem concretizar, dar verdade a esta imposição. No final de um dia árduo de trabalho ou em um momento em que apetece ‘atirar a toalha ao chão’, lembrem-se de que o diretor da escola, o professor, o mestre da escola, o telefonista da escola, aquele que é o ser da escola, não somos nós. A escola não depende de nós. Tenham uma capacidade de entregar na oração o projeto católico escolar ao dono desse projeto, que é o Senhor”, completou o Prefeito do Dicastério.

UNIVERSIDADES

Na terça-feira, 20, o Cardeal Tolentino presidiu a Eucaristia na igreja matriz da Paróquia Imaculado Coração de Maria, anexa ao campus Monte Alegre da PUC-SP, em Perdizes, com a presença da reitoria e do corpo acadêmico da universidade e de outras instituições católicas de ensino superior. Em seguida, houve um encontro com representantes do mundo da cultura e da educação no teatro Tuca.

“Fiquei muito tocado pela qualificação do trabalho que aqui se realiza e, como diz o Papa Francisco, uma universidade e as realidades do mundo universitário são como laboratórios, estaleiros da esperança. E se há um sentimento que eu levo desta visita a São Paulo é, de fato, uma grande gratidão pelo trabalho profundo que aqui se desenvolve, mas também uma grande esperança, porque daqui se pode olhar para o futuro”, manifestou Dom José Tolentino.

MISSÃO EDUCATIVA

Em entrevista exclusiva ao O SÃO PAULO, o Cardeal Tolentino enfatizou que a Igreja tem na missão educativa uma expressão fundamental do seu próprio ser, da sua missão. “Para a Igreja, a educação não é apenas instrução, não é apenas um desenvolvimento de um saber técnico ou de uma multiplicidade de saberes. A educação deve conduzir a uma síntese, a uma visão do que é o ser humano, do que é a sua realidade”, afirmou.

“A educação católica não deve estar preocupada somente com as perguntas penúltimas, mas também com as perguntas últimas, aquelas que iluminam o ser, e devem constituir um estilo de vida. O que é a cultura? A cultura é a expressão do ser”, acrescentou.

O Purpurado destacou, ainda, que os grandes desafios da educação católica são a fidelidade à sua identidade e a atuação em rede. “Hoje, nós precisamos interceptar as grandes perguntas desta cultura em mutação, desta nova época da história, e aí é muito importante para as escolas católicas estarem juntas, caminhar em associação, para encontrarem novas soluções para os desafios que esta cultura de metamorfose nos coloca”.

Dom José Tolentino enfatizou que a Igreja no Brasil tem uma missão extraordinária no campo da educação. “Eu sou testemunha do empenhamento, do serviço que a Igreja realiza, muitas vezes naqueles lugares onde ninguém mais chega. A Igreja constrói uma presença qualificada, credível e verdadeiramente aberta, verdadeiramente transversal”, afirmou.

Recordando a exortação do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, em 2023, o Cardeal Tolentino reforçou: “A Igreja aqui no Brasil, no campo educativo, dá um testemunho extraordinário porque está a serviço de todos, todos, todos”.

(Colaborou: Fernando Arthur)