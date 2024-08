Cardeal Tempesta: Mês das Vocações 2024

Durante esse mês de agosto recordamos no primeiro Domingo a vocação ao ministério ordenado, somos convidados a rezar por todos os diáconos, padres e bispos para que sejam perseverantes em sua vocação.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ



O mês de agosto é especial para a Igreja, pois recordamos e rezamos por todas as vocações. Igreja: uma sinfonia vocacional é o tema e o lema: “Pedi, pois, ao Senhor da Messe” (Mt 9,38). Ao longo de todo o ano litúrgico a Igreja utiliza alguns meses do ano para algumas celebrações especiais, como por exemplo: Mês da Bíblia em setembro, mês das Missões em outubro, mês do Rosário e das missões em outubro, mês de Maria em maio, e o mês vocacional em agosto conforme estamos falando. São os meses temáticos.



Durante esse mês de agosto recordamos no primeiro Domingo a vocação ao ministério ordenado, somos convidados a rezar por todos os diáconos, padres e bispos para que sejam perseverantes em sua vocação. E ainda, pedir à Deus mais operários para messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Temos que rezar para que mais jovens deem o sim a Deus e perseverem no caminho, pois sem sacerdotes não teremos Eucaristia e sem Eucaristia não teremos Igreja.

No segundo domingo do mês recordamos a vocação à família e à paternidade, recordando o dia dos pais. Ao longo dessa semana somos convidados a refletir sobre a importância da família na sociedade e como cada família pode ser sinal da presença de Deus para a sociedade. É nas famílias que se aprendem os verdadeiros valores, e aprende-se as primeiras orações do cristão. A família é a Igreja doméstica e família que reza unida permanece unida. “Família e amizade” é o tema da Semana Nacional da Família.

No terceiro domingo do mês recordamos a vocação a vida religiosa e consagrada, os religiosos animam a vida da Igreja e ajudam em diversas pastorais nas inúmeras paróquias onde atuam. Muitos religiosos também estão à frente de paróquias e comunidades, ou ainda, à frente de escolas, hospitais e casas de acolhida. Iniciamos com a Solenidade da Assunção de Maria que nos mostra o nosso destino final do qual a Vida Consagrada é sinal. Rezemos para que muitos jovens possam abraçar a vocação, a vida religiosa e consagrada e as diversas congregações possam continuar a sua missão.

Por fim, recordamos a vocação laical e de catequistas, todos os batizados são chamados a ser sacerdotes, profetas e reis, e ainda, discípulos e missionários de Jesus. Os leigos podem servir em diversas pastorais da paróquia, principalmente como catequistas, falando de Jesus e anunciando-testemunhando do Reino de Deus para as crianças. Os catequistas são o braço direito do padre, e ensinam em nome de Deus e da Igreja. Ser catequista do mesmo modo que qualquer outra vocação é um dom, um chamado de Deus, por isso, rezemos pela perseverança daqueles que já são catequistas, e que novas pessoas possam aceitar esse chamado.

A Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida consagrada da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) junto com o Serviço de Animação Vocacional, Pastoral Vocacional definiu a temática para o mês vocacional desse ano de 2024: “Igreja como uma sinfonia vocacional” e lema: Pedi, pois, ao Senhor da messe (Mt 9,38).

O tema e o lema escolhido para o mês vocacional desse ano vai de encontro com o Ano da Oração que permeia a vida da Igreja nesse ano em preparação ao Jubileu da Esperança do próximo ano. A Igreja deve estar em plena “sinfonia” de oração pedindo novas vocações para a Igreja. O Tema é um pedido de súplica conforme Jesus nos ensinou em que devemos pedir ao Senhor novos operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos.

Nos dias de hoje é urgente que tenham muitos operários na messe para levar adiante a Palavra de Deus. Algumas pessoas se encontram perdidas e necessitadas do anúncio da Palavra de Deus. Precisamos de sacerdotes que vão aos hospitais, asilos, cemitérios, e visitar os doentes em casa. O povo de Deus precisa de sacerdotes que cuidem do rebanho, e como nos diz o Papa Francisco, a Igreja precisa de sacerdotes que “sintam o cheiro das ovelhas”.

Para tudo isso é necessário que rezemos para que não faltem sacerdotes e que ninguém fique sem assistência religiosa e sacramental. É necessário ser uma Igreja em saída, e para isso tem de haver sacerdotes dispostos para tal missão. Temos que ser sinal do Cristo Ressuscitado para aqueles que precisam, e iluminar o mundo que está obscuro, com a luz de Cristo.

Rezemos por todas as vocações pedindo ao Senhor operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Que sobretudo os jovens se sintam atraídos por Deus e respondam com alegria ao chamado do Senhor. Em cada semana desse mês vocacional peçamos ao Senhor bons padres, bons pais de família, bons religiosos e religiosas e bons leigos a serviço do Reino.

Cada batizado é chamado por Deus a uma vocação em específico, pode ser para o ministério ordenado, para a vida consagrada e religiosa, para constituir família ou ainda para ser catequista. A maneira de descobrir qual é a nossa vocação é através da oração, no silêncio escutar Deus e responder com o Sim. Após ouvir o chamado de Deus e responder afirmativamente, procure o sacerdote e comece o discernimento vocacional. Depois de um tempo de discernimento descobrirá se aquela vocação ao qual recebeu o chamado é de fato aquela que gostaria.

Temos que abraçar a vocação com alegria, não podemos ser catequistas, padres, pais de família ou religiosos tristes e amargurados. Deus não chama ninguém para ser triste, mas a vocação deve expressar a alegria em servir ao Senhor. E lembrar que antes de tudo em qualquer vocação servimos à Deus, até mesmo em família, quando é ensinado aos filhos a importância de rezar ao Senhor.

Como fruto do mês vocacional podemos promover ou incrementar em nossas paróquias o Serviço de Animação Vocacional (SAV), sempre com plantões de atendimento para acolher quem queira tirar as dúvidas sobre a vocação. Através do serviço de animação vocacional paroquial é possível encaminhar os jovens para uma conversa com o padre da paróquia e depois o possível encaminhamento para o serviço de animação vocacional arquidiocesano.

Que Deus nos abençoe e a Virgem Maria, mãe das vocações, direcione os passos de todos os vocacionados, para que possam fazer a escolha certa. Amém.