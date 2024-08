Cardeal Tempesta: Martírio de São João Batista

São João Batista é precursor, ou seja, aquele que prepara o caminho para a vinda de Jesus. Ele vivia no deserto, nas montanhas, e anunciava a todos que o Reino de Deus estava próximo.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ



Celebramos no dia 29 de agosto o martírio de São João Batista, que é um dos santos mais importantes da Igreja; tal é a importância que celebramos tanto o nascimento como a morte de São João Batista, o normal é celebrarmos somente o dia da morte do santo. Celebramos a natividade de São João Batista em 24 de junho e o martírio em 29 de agosto.

São João Batista é precursor, ou seja, aquele que prepara o caminho para a vinda de Jesus. Ele vivia no deserto, nas montanhas, e anunciava a todos que o Reino de Deus estava próximo. João é aquele que estava no ventre da mãe quando Nossa Senhora chega na porta da casa, saúda Isabel e, tanto grávida quanto o menino no ventre ficam cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, do qual Isabel e o menino ficam cheios, é a força que João recebe de Deus para levar adiante a sua missão. E é o mesmo Espírito Santo que desce sobre Jesus no momento do batismo e o conduz ao deserto. Encontramos bastante referência sobre João Batista sobretudo no tempo do advento.

João Batista batizava com água com o intuito da conversão dos pecados, e preparando o povo para a chegada do Messias. Por isso, ele tem o nome de Batista, pois batizava. Depois dele viria Jesus, que batizaria com a água e o Espírito Santo, até o próprio João não queria, no primeiro momento batizar Jesus, dizendo que Ele é o “autor do batismo”, mas era necessário que Ele fosse batizado para que se cumprisse a promessa de Deus e que o Espírito Santo viesse.

João Batista faz a “transição” entre o Antigo e o Novo Testamento, preparando o povo para o novo tempo que estaria para chegar, e a nova e eterna aliança que Deus selaria com a humanidade a partir da morte e ressurreição de Jesus. O Reino de Deus que João anuncia que estava próximo é o próprio Jesus, pois Ele é o próprio Reino de Deus. O Reino de Deus paz, justiça, misericórdia e perdão, e tudo isso Jesus anunciava.

Temos que diferenciar João Batista do João apóstolo e evangelista, João Batista celebramos em 24 de junho o nascimento e em 29 de agosto o martírio. João apóstolo e evangelista celebramos no dia 27 de dezembro. Após a morte e ressurreição de Jesus, ele acolhe Maria consigo e cuida dela, e depois teria se refugiado perto de Éfeso onde escreveu os seus livros.

João Batista por ser profeta anunciava a verdade contida na Palavra de Deus e denunciava as injustiças. Procurava alertar as pessoas para que vivessem de maneira plena o reino de Deus e que arrependendo-se de seus pecados amassem mais a Deus e ao próximo. Inclusive a causa da morte de João Batista foi, justamente, por denunciar as injustiças e as atitudes das pessoas que desagradavam a Deus.

A exemplo de São João Batista não podemos ter medo de dizer a verdade e denunciar aquilo está errado. Temos que edificar o Reino de Deus aqui na terra, para contemplá-lo de maneira definitiva no céu. Podemos conduzir muitas pessoas ao batismo e a conhecer a Deus, a exemplo do que São João fez.

A exemplo de João Batista somos discípulos e missionários do Senhor, a partir do nosso batismo podemos conduzir muitas pessoas ao batismo. Fomos escolhidos por Deus desde o ventre materno e consagrados pelo Espírito Santo no dia do batismo. Temos que anunciar a verdade e denunciar as injustiças e edificar aqui na terra o Reino de Deus. Temos que edificar o Reino de Deus aqui na terra, para contemplá-lo de maneira plena no céu.

A causa da morte de São João Batista foi uma mulher: Herodíades, atual esposa de Herodes Antipas, ex-esposa do seu irmão de criação. João foi preso por denunciar esse casamento ilegal, por achar que não era certo Herodes ficar com a esposa de seu irmão. Como já dissemos, João Batista denunciava as injustiças e anunciava a verdade.

Durante a festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou em homenagem ao rei, que era fascinado por ela: se ela dançasse, ele lhe permitiria pedir o que quisesse, até mesmo a metade do seu reino. Depois de consultar a mãe, ela pediu num prato a cabeça de João Batista. Herodes não queria aceitar, pois apesar de não concordar, ficava embaraçado com as palavras de João Batista, mas não pôde recusar, porque lhe havia prometido em juramento na frente de todos os convidados.

Algum tempo depois do pedido de Salomé, o empregado trazia a cabeça do profeta em um prato, entregando-a para Salomé e para sua maldosa mãe que queria vê-lo morto. Ele era um homem “justo e santo”, condenado à morte por sua liberdade de expressão e fidelidade ao seu chamado. Ele “abre” o caminho para tantos outros mártires que virão depois e tantos que morreram injustamente, do mesmo modo que ele.

Celebremos a festa litúrgica do martírio de São João Batista e aprendamos com ele anunciarmos a verdade e denunciar as injustiças. Já estamos quase no fim do ano, por isso, sejamos percussores do Messias e anunciemos a todos que encontramos que o “Reino de Deus” está próximo de nós.