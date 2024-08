Cardeal Scherer se encontrou com familiares das vítimas do voo 2283

Acidente do voo 2283 (AFP or licensors)

Dom Odilo – segundo Nota da Arquidiocese - manifestou sua solidariedade, dirigindo-lhes uma palavra de conforto e assegurando suas orações.

A Assessoria de Imprensa da Arquidiocese de São Paulo informou numa Nota que na noite de segunda-feira, 12 de agosto, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, encontrou-se com familiares das vítimas do acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira, 9, em Vinhedo (SP).

O encontro ocorreu no hotel onde os familiares estão hospedados, no centro da capital paulista. Também estavam presentes representantes da companhia aérea VoePass, agentes dos órgãos públicos e voluntários que estão oferecendo assistência às famílias que aguardam o reconhecimento e a liberação dos corpos das vítimas.

“Desde que tomei conhecimento deste trágico acidente, imediatamente, rezei para que Deus tivesse compaixão dos que perderam a vida e de vocês, seus familiares”, afirmou o Arcebispo. O cardeal Scherer compartilhou, ainda, que foi criado em Toledo (PR) e atuou como sacerdote em Cascavel (PR), cidade de onde partiu o voo 2283, fato que o identifica ainda mais com o sofrimento das famílias.

“Fiz questão de estar com vocês para dizer que carregamos com vocês a dor e o sofrimento que estão vivendo neste momento. Estamos espiritualmente unidos a vocês. Gostaria de abraçar a cada um para expressar nossa proximidade”, acrescentou o Dom Odilo, confiando à misericórdia de Deus aqueles que morreram no acidente.

Por fim, o cardeal Scherer convidou os presentes a rezarem juntos a oração do “Pai-Nosso” e os abençoou. Em seguida, conversou individualmente com algumas pessoas.

Dom Odilo também conclamou toda a Arquidiocese a oferecer suas orações pelas vítimas dessa tragédia e por seus familiares.