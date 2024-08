Aparecida acolhe a 122° Romaria da Arquidiocese do Rio de Janeiro

São esperados cerca de 60mil devotos do Rio de Janeiro à Aparecida (SP).

Lucas Torres, Ludimilia Barbosa - Santuário Nacional



O Santuário Nacional de Aparecida acolhe neste fim de semana (31) a tradicional Romaria Arquidiocesana do Rio de Janeiro, que há mais de cem anos reúne fiéis para momentos de oração e comunhão. Com o tema “Em oração na casa da Mãe Aparecida”, a programação inclui missa, terço e Via Sacra no Morro do Cruzeiro. São esperados cerca de 60 mil devotos do Rio de Janeiro.



Nossa Senhora Aparecida e a Arquidiocese do Rio de Janeiro



Aparecida sempre foi um destino de peregrinação. As romarias para a Casa da Mãe datam dos tempos em que apenas a Basílica Histórica existia. Reconhecendo a importância de Aparecida como centro de fé no Brasil, a Arquidiocese do Rio de Janeiro organizou, em 16 de dezembro de 1900, uma grande romaria para marcar o ano jubilar celebrado pela Igreja.



A peregrinação se intensificou e o número de devotos aumentou a partir de 1931, após a visita da Imagem Original de Nossa Senhora Aparecida à Arquidiocese do Rio de Janeiro para a cerimônia de proclamação oficial como padroeira do Brasil . Mais tarde, o Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales estabeleceu que a Romaria Arquidiocesana ocorresse anualmente no último sábado de agosto, tradição que perdura até os dias atuais.



Cardeal do Rio de Janeiro motiva visita ao Santuário Nacional em qualquer época do ano



O Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Dom Orani João Tempesta, O.Cist., participa ativamente desta romaria, presidindo a Missa Solene e se fazendo presente dos momentos oracionais. Todos os anos, ele reforça o convite para que os fiéis se juntem à romaria.



"Seria muito bom se cada paróquia conseguisse ao menos encher um ônibus para essa Romaria, quem sabe até mais. Mas, só o fato de ir um já demonstra a comunhão e a unidade com a Arquidiocese”, convida o cardeal.



Dom Orani tem uma relação profunda e significativa com o Santuário Nacional e Nossa Senhora Aparecida. Em entrevista exclusiva para a Revista de Aparecida, o cardeal contou que, dentre as influências para seguir sua vocação, a Rádio Aparecida e o exemplo do Venerável Padre Vítor Coelho de Almeida foram importantes. O pai do cardeal, Achille Tempesta, também era devoto e acompanhava a consagração de Nossa Senhora pelas ondas da Rádio, compartilhando assim essa devoção com toda a família.



O cardeal reconhece o trabalho pastoral realizado a partir do Santuário Nacional e incentiva os fiéis leigos a visitarem Aparecida em outras ocasiões.



“Assim como visitamos periodicamente nossa mãe terrena, aquela que nos gerou e deu vida, devemos visitar a casa da nossa Mãe celestial. Não apenas na romaria arquidiocesana, mas também em outras datas ao longo do ano com a família ”, afirma Dom Orani.



Símbolos de fé: Santuário Nacional e Cristo Redentor



O Santuário Nacional, representado pela Arquidiocese de Aparecida e o Cristo Redentor, pertencente a Arquidiocese do Rio de Janeiro, embora geograficamente distantes, estão unidos pela espiritualidade e pela devoção dos fiéis que os visitam. Esses dois locais sagrados, têm uma conexão especial através da devoção católica e da promoção da fé.



No Cristo Redentor, há uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Esta capela é um espaço de oração e devoção, onde os fiéis podem se conectar com a Padroeira do Brasil enquanto visitam o monumento.



O Santuário Nacional de Aparecida, embora seja um templo dedicado a Maria, está sempre a levar os devotos a seu filho, Cristo Jesus. A cruz no Altar Centra da basílica, conhecida como a “Cruz do Nada”, representa a presença de Cristo e lembra que o centro é Jesus.

Programação

As atividades começam no sábado, dia 31, às 7h da manhã, com a oração do terço na Tribuna Bento XVI, localizada na Fachada Sul da Basílica. Logo após, às 9h, no Altar Central, será celebrada a Santa Missa presidida pelo Cardeal Dom Orani. A partir das 10h , os romeiros são convidados a participar da espiritualidade no Morro do Cruzeiro, contemplando a Via-Sacra. Por fim, às 12h, ocorrerá a bênção de encerramento.



Nesta edição do encontro, são esperados cerca de 60 mil fiéis, vindos de diversas paróquias de todo o território da Igreja Particular do Rio de Janeiro. Cônego Cláudio dos Santos ressalta a importância da visita ao Santuário Nacional:



“São inúmeros os benefícios que a Arquidiocese recebe com essa peregrinação. Poder estar junto com a Mãe Aparecida nos enche de alegria e nos compromete cada vez mais no testemunho da fé, sob o exemplo de Nossa Senhora”, afirma o Vigário Episcopal de Pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Cônego Cláudio dos Santos.



O Santuário Nacional reconhece a importância dessa romaria e oferece infraestrutura de acolhimento para os devotos do Rio de Janeiro.

“É uma romaria grande, muito expressiva e muito bem organizada. Todos os anos o Santuário Nacional acolhe a Arquidiocese do Rio de Janeiro com todo o amor, são muitos anos, já é uma longa história” afirma o Prefeito de Igreja do Santuário Nacional de Aparecida, Padre Ferdinando Mancilio.