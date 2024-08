Cardeal Leonardo Steiner abençoa o barco-hospital São João XXIII

No dia 22 de agosto de 2024, no final do V Encontro da Igreja da Amazônia, realizado em Manaus de 19 a 22 de agosto, o arcebispo de Manaus e presidente do Regional Norte1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Norte1), abençoou, na presença de alguns dos participantes do encontro, o barco-hospital São João XXIII.

Esse barco-hospital irá surcar os rios do Estado do Amazonas, igual acontece com os barcos-hospitais Papa Francisco e São João Paulo II, no Estado do Pará, estando previsto o início dos atendimentos no final do ano. Os barcos-hospitais surgiram para o atendimento das comunidades ribeirinhas, onde mora gente que não tem condição de ir para a cidade para receber tratamento médico.

Um sonho que aos poucos foi se concretizando com a ajuda de muita gente e de muitas organizações, que há cinco anos se faz presente em 18 municípios do oeste do Estado do Pará, que já fez mais de 100 expedições, com 500 mil atendimentos gratuitos, financiado em 80% pelo Governo do Estado do Pará e 20% pela Associação Lar São Francisco. O bispo de Óbidos, sede dos barcos que atendem no Pará, dom Bernardo Johannes Bahlmann O.F.M., insiste em que “a intenção era dar acesso à saúde aos pobres e àqueles que têm carência”, relatando que há pessoas que ficaram anos esperando por uma cirurgia, algo que agora conseguem através desse projeto.

Cardeal Leonardo Steiner

Os médicos que atendem, todos são voluntários, que chegam de diversos hospitais do Brasil, públicos e particulares, sendo feitas duas expedições de uma semana por mês. Segundo o bispo, “eles ficam encantados com a região, porque eles estão vendo a beleza, eles estão vendo a necessidade, e quando retornam para seus hospitais, onde tem tudo, do bom e do melhor, eles ficam tristes”. Um trabalho que também é momento de evangelização, pois provoca questionamentos nas pessoas, porque “eles estão vendo a realidade nossa aqui”, segundo dom Bernardo.

Participantes do V Encontro da Igreja da Amazônia

O barco-hospital São João XXIII está se construindo e equipando passo a passo, algo que demanda paciência, enfrentar questões políticas, que envolvem o Governo Federal e o Governo Estadual, o que demanda acreditar na Providência, ressalta o bispo, que fala da necessidade de uma grande articulação, buscando uma solução diante do sofrimento de tantas pessoas e salvar vidas entre as pessoas que tem mais necessidade.

O barco-hospital São João XXIII, que terá como sede Manaus, em parceria com o Governo Estadual do Amazonas, percorrerá os rios Negro e Solimões, atendendo, depois de fazer um mapeamento prévio, pessoas marginalizadas que não tem acesso à saúde. Dos três barcos-hospitais existentes, o São João XXIII é o que tem maior capacidade. Contará com atendimento odontológico, oftalmológico, sala de ultrassom, raio X, tomografia, mamografia, laboratório, farmácia, dentre outros atendimentos. Será possível fazer mais de 100 cirurgias de baixa e média complexidade por dia. O barco contará com duas ambu-lanchas, pudendo buscar doentes nas comunidades, e geradores de oxigênio para os pacientes.

Barco-hospital São João XXIII