Burkina Faso: ACN denuncia novos ataques terroristas contra cristãos

Jihadistas mataram 26 pessoas em uma igreja protestante local, incluindo evangélicos e católicos.

Por Marcio Martins - Ajuda à Igreja que Sofre

Fontes locais informaram à organização internacional de caridade católica ACN - Ajuda à Igreja que Sofre sobre um novo ataque terrorista em Burkina Faso. O incidente ocorreu na aldeia de Sanaba, na Diocese de Nouna, no oeste do país, no dia 25 de agosto, quando um grande grupo de insurgentes cercou a comunidade, reuniu a população e amarrou todos os homens com mais de 12 anos que eram cristãos, seguidores de religiões tradicionais ou que consideravam opositores da ideologia jihadista. Os terroristas então levaram os homens a uma igreja protestante local e cortaram as gargantas de 26 homens, incluindo católicos.

O ataque ocorreu apenas um dia após o massacre na aldeia de Barsalogho, na diocese de Kaya, onde pelo menos 150 pessoas foram mortas, embora o número real possa chegar a 250, segundo fontes locais, com 150 gravemente feridos.

As mesmas fontes falaram de ataques a três paróquias perto da fronteira com o Mali, também na Diocese de Nouna, nos últimos dias. "Como resultado, cerca de 5.000 mulheres e crianças buscaram refúgio na cidade de Nouna. Não há um único homem entre eles. O paradeiro da população masculina ainda é incerto, não sabemos se eles escaparam, se estão escondidos ou se foram assassinados", diz a fonte.

A Diocese de Nouna viu outros ataques nos últimos meses, com um grande número de locais de culto católicos, protestantes e animistas sendo saqueados ou queimados. "Em Zekuy, o catequista local percebeu que um ataque estava ocorrendo quando ouviu o som de motocicletas e conseguiu escapar para a floresta com o Santíssimo Sacramento e o resto da população. No entanto, a Igreja foi vandalizada e as imagens foram destruídas. Eles também tentaram profanar o tabernáculo e pintaram inscrições na parede que tinha um afresco do Sagrado Coração de Jesus", diz a fonte.

Acredita-se que, desde maio de 2024, cerca de 100 cristãos foram assassinados na região pastoral de Zekuy-Doumbala, enquanto outros foram sequestrados, sem notícias de seu paradeiro.

A onda de violência em Burkina Faso faz parte de uma tendência alarmante que mergulhou o país em uma crise cada vez mais profunda desde 2015. A ACN pede a todos os benfeitores e amigos da fundação que rezem pelas vítimas da violência em Burkina Faso e pelo retorno à paz e à segurança.

Sobre a ACN - Ajuda à Igreja que Sofre

A ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma Fundação Pontifícia que apoia, por meio de informação, oração e ação, os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou enfrentem necessidade. Fundada no Natal de 1947, a ACN foi elevada à condição de Fundação Pontifícia da Igreja em 2011. Todos os anos, a instituição atende cerca de 5.000 pedidos de ajuda pastoral da Igreja em mais de 130 países. Os projetos apoiados incluem: formação de seminaristas, impressão de Bíblias e literatura religiosa - incluindo a Bíblia da Criança da ACN com mais de 51 milhões de exemplares impressos em mais de 190 línguas -, apoio a padres e religiosos em missões e situações críticas; construção e reconstrução de igrejas e demais instalações eclesiais; meios de transporte para evangelização; programas religiosos de comunicação; ajuda a refugiados e vítimas de conflitos.