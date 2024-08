Mais de 3.350 catequistas reunidos na Romaria Nacional em Aparecida

Momento formativo e celebrativo, com o objetivo principal de alinhamento da Catequese no Brasil à proposta de uma Catequese a serviço da Iniciação a Vida Cristã.

O Santuário Nacional de Nossa Aparecida, em Aparecida (SP), recebe de 30 de agosto a 1º de setembro, a Romaria Nacional de Catequistas. O evento, que é promovido pela Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, conta com 3350 inscritos e será um momento formativo e celebrativo, com o objetivo principal de alinhamento da Catequese no Brasil à proposta de uma Catequese a serviço da Iniciação a Vida Cristã, com inspiração catecumenal.



Programação

A celebração de abertura, com a renovação das promessas batismais, ocorreu às 9h desta sexta-feira, 30 de agosto. As conferências do primeiro dia serão voltadas às temáticas “Olhar a realidade e os sinais dos tempos” e um “ABC da Iniciação à Vida Cristã”. Na parte da tarde serão feitas reflexões sobre o Querigma e o Catecumenato.

No segundo dia, 31 de agosto, o encontro terá início com a leitura orante da Palavra, às 8h30, e às 9h45 outra conferência sobre “purificação e iluminação”. Também será realizada celebração penitencial nesse dia. Já na parte da tarde, os catequistas terão uma conferência sobre “Mistagogia” e ouvirão partilhas sobre as experiências de IVC pelo Brasil. Um terço luminoso em direção à Basílica também está programado para o final do dia.

O último dia da Romaria, 1º de setembro, contará com uma conferência sobre “catequese, mídias digitais e inteligência artificial”. Em seguida, os participantes terão contato com projetos comuns para a Igreja no Brasil em torno da Iniciação à Vida Cristã.

A Romaria será encerrada com a missa de abertura do Mês da Bíblia, que este ano tem como lema “Porei em vós meu espírito, e vivereis” e traz reflexões a respeito do Livro de Ezequiel para as comunidades de todo o Brasil.

Acesse a programação na íntegra (AQUI).

