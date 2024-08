Teve início a Assembleia Geral da Comunidade Shalom

Ao longo dos quinze dias, os participantes irão viver momentos de oração comunitária, formação, além de trabalhar por equipes sobre os pontos coletados a partir da escuta dos membros da Comunidade.

Na noite da última sexta-feira, dia 16, teve início a Assembleia Geral Ordinária da Comunidade Católica Shalom que se realizará até dia 30 de agosto no Centro de Espiritualidade Santa Teresa D’Ávila, em Fortaleza/CE.

A abertura da AG ocorreu com a Santa Missa na Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz, primeira Igreja da Comunidade Shalom localizada em Aquiraz/CE, sede do Governo Geral da Comunidade Shalom.

O que é a Assembleia Geral da Comunidade Shalom?

A AG é o órgão máximo de discernimento da Comunidade, realizada a cada cinco anos. Além de avaliar as ações realizadas nos últimos anos, a Assembleia determina as diretrizes para os próximos cinco anos e elege o novo Governo Geral da Comunidade Shalom.

“Na Assembleia Geral o protagonismo deve ser do Espírito que age através dos seus membros”, disse Moysés em uma de suas formações sobre a AG em fevereiro de 2024.

Desde fevereiro deste ano, a Comunidade Shalom se prepara para viver os próximos quinze dias que definirão os rumos da associação, por meio da escuta de Deus e dos membros que a compõem.

Em março, foram eleitos por votação missionários com promessas no carisma que irão representar a Comunidade. Ao todo, são 290 membros da Comunidade de Vida e Aliança de 27 países que participarão da Assembleia Geral.

Ao longo dos quinze dias, eles irão viver momentos de oração comunitária, formação, além de trabalhar por equipes sobre os pontos coletados a partir da escuta dos membros da Comunidade. E também irão eleger o novo Conselho Geral da Comunidade Shalom, que será divulgado no portal comshalom.org

A sua oração constrói a Comunidade Shalom

A Comunidade Shalom conta com sua intercessão pela Assembleia Geral, seja por meio da recitação do Santo Rosário ou pela seguinte oração:

Pai de amor e de bondade,

Tu que nos confiaste um carisma para a tua glória,

Tu que fizeste de nós um povo em movimento,

Tu que nos abrigaste sob o manto da Toda Pequena,

Tu que nos inflamas com o amor esponsal ao Ressuscitado que passou pela Cruz,

Tu que nos envias ao homem sofrido de hoje,

Envia sobre nós o teu Espírito, de modo especial nesta Assembleia Geral, de forma que em tudo te obedeçamos fielmente conforme tua santíssima e perfeita vontade.

Amém!

Fonte: Socorro Mouta - Sahlom