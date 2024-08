Arcebispo de Atenas: são necessárias estratégias de prevenção contra incêndios

Após o apelo do Papa, dom Theodoros Kontidis alerta sobre a importância de uma mudança de hábitos e da solidariedade entre as pessoas para melhorar a luta contra as mudanças climáticas.

Deborah Castellano Lubov - Vatican News

Precisamos de uma estratégia de prevenção e de “mudar o tipo de floresta que temos”, implementando medidas de proteção de “longo prazo”. Em uma entrevista à mídia vaticana, o arcebispo de Atenas, Theodoros Kontidis, aborda o drama dos incêndios que marcaram a Grécia nos últimos dias. Após o apelo com o qual o Papa Francisco, no Angelus da Assunção, expressou proximidade com a população que sofre, dom Kontidis observa que uma mudança de hábitos é crucial e enfatiza a importância da solidariedade mútua para enfrentar melhor um fenômeno que se tornou mais insidioso com o aumento das temperaturas globais.



Um drama recorrente



Os investigadores suspeitam que um cabo de energia com defeito pode ter causado o que é considerado o pior incêndio do ano na Grécia, que matou uma mulher e queimou 10 mil hectares perto de Atenas, cobrindo uma área total do tamanho de Paris. O incêndio, que teve início em 11 de agosto, começou em uma floresta perto da cidade de Varnavas, a 35 quilômetros da capital.

Os incêndios florestais têm sido uma característica comum dos verões gregos há anos, geralmente atribuídos a incêndios criminosos ou causas não intencionais, curtos-circuitos ou, ocasionalmente, causas naturais. Em 2023, o país registrou mais de 8 mil incêndios florestais. Nos últimos anos, o risco de tais incêndios aumentou devido à mudança climática, que levou a temperaturas mais quentes e a menos chuva. Este ano, a Grécia teve o inverno mais quente já registrado e, em seguida, um verão com chuvas mínimas em muitas áreas o que, de acordo com a brigada de incêndio, é “uma receita para desastres de incêndio”.



Dom Kontidis, as imagens terríveis dos incêndios que atingiram a Grécia giraram o mundo. Qual é a situação atual?



Os incêndios recentes duraram dois ou três dias e foram muito intensos e próximos a Atenas, na região da Ática, criando um enorme problema e causando perdas florestais significativas perto da capital. Apesar de sua brevidade, o fogo foi muito violento e se espalhou rapidamente, causando danos naturais consideráveis em uma cidade complexa como Atenas. Esse é um problema real, pois podemos ver como as temperaturas estão mais altas este ano, criando dificuldades para todos nós, moradores.



O Papa Francisco lançou um apelo para apoiar a população, muitas pessoas foram evacuadas de suas casas...



Algumas casas foram destruídas, embora, felizmente, não muitas. Nos últimos anos, houve incêndios graves com muitas vítimas. Mas, certamente, se você perder sua casa, esse será um desastre que mudará sua vida. Fazemos o que podemos, mas é sempre doloroso para as vítimas. Teria sido muito pior se o incêndio tivesse continuado por mais alguns dias, mas é praticamente impossível controlar um incêndio quando há seca e vento. A única coisa a ser feita é a prevenção. Mas, uma vez que o fogo começa, muito pouco pode ser feito. É praticamente impossível controlar um incêndio quando há seca e vento. A única coisa a ser feita é a prevenção.



O Pontífice insiste na proteção da criação. O senhor mencionou a necessidade de prevenir incêndios, mesmo que seja difícil. Como as pessoas podem ser efetivamente incentivadas a proteger o meio ambiente e, em particular, a evitar incêndios?



É sempre necessário que as pessoas sejam cautelosas, porque no verão uma pequena chama é suficiente para iniciar um incêndio em qualquer lugar. Infelizmente, sempre há pessoas negligentes e sempre há incendiários que provocam incêndios intencionalmente. Está claro para nós que precisamos mudar o tipo de floresta que temos. Por exemplo, os pinheiros são incontroláveis em caso de incêndio, portanto, temos que mudar e implementar uma estratégia de longo prazo para garantir que tenhamos não apenas florestas desse tipo, mas também de tipos diferentes, em que, por exemplo, as árvores possam ser substituídas. Esse é um grande projeto, não é fácil de fazer. Nessas situações e em outras semelhantes, nossa Caritas oferece ajuda e intervenção, mas entendemos que isso ainda é muito pouco e sempre vem depois, especialmente em uma cidade grande como Atenas, com 4 milhões de habitantes.



Na Europa, estamos testemunhando temperaturas cada vez mais altas. O Papa, na Laudato si' e, recentemente, na Laudate Deum, enfatiza a urgência de enfrentar seriamente as mudanças climáticas. O senhor acha que as pessoas estão levando essa questão a sério?

Está claro que precisamos de uma maior conscientização sobre essas questões, não apenas por respeito à natureza, mas também pela vida das pessoas. Todos nós sabemos que em um único dia a vida de uma família pode ser destruída, portanto, trata-se de uma questão séria de vida social e familiar. A sensibilidade, o cuidado e a responsabilidade, tanto pessoal quanto social, são muito importantes. Às vezes nos distraímos, não pensamos no que estamos fazendo e nas consequências de nossas ações, por exemplo, quando fazemos um churrasco fora de casa ou coisas semelhantes. Às vezes, o que começa como uma simples festa, um encontro de amigos, pode se transformar em um desastre em questão de minutos. Depois de ver tudo o que está acontecendo, temos que mudar nossos hábitos e nos tornar mais responsáveis.

Há algo que as pessoas que perderam tanto precisam neste momento e o que o senhor pode dizer ao seu povo para confortá-las?



As necessidades imediatas são atendidas pelas autoridades locais, mas o problema das pessoas que perderam suas casas não termina com as necessidades imediatas dos primeiros dias, porque essa perda é muito significativa e afetará a vida inteira de uma família por muitos anos. Digo ao meu povo para não desanimar, não se desesperar, mas ter esperança e confiar na solidariedade humana, que é tão importante nessas situações, para que ninguém se sinta abandonado ou sozinho.