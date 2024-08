O aplicativo Jesuit Pilgrimage agora está disponível em chinês e coreano

O aplicativo Jesuit Pilgrimage oferece um guia completo dos locais sagrados associados a Santo Inácio e à Ordem dos Jesuítas e foi projetado para enriquecer o caminho espiritual dos peregrinos, fornecendo conteúdo audiovisual com curadoria sobre contexto histórico, reflexões espirituais e informações práticas.

Vatican News

Na festa de Santo Inácio de Loyola celebrada em, 31 de julho, a Companhia de Jesus anunciou o lançamento do aplicativo Jesuit Pilgrimage (Peregrinação Jesuíta) em chinês simplificado e tradicional e em coreano, que se somam aos cinco idiomas existentes (inglês, espanhol, francês, italiano e vietnamita).

O aplicativo Jesuit Pilgrimage oferece um guia completo dos locais sagrados associados a Santo Inácio e à Ordem dos Jesuítas e foi projetado para enriquecer o caminho espiritual dos peregrinos, fornecendo conteúdo audiovisual com curadoria sobre contexto histórico, reflexões espirituais e informações práticas. Com a adição dos idiomas chinês e coreano, esperamos estender esta experiência enriquecedora a uma comunidade mais ampla, promovendo uma ligação mais profunda com a nossa herança espiritual comum.

Santo Inácio de Loyola é conhecido por muitos títulos: Cavaleiro Heroico de Cristo, Santo do Discernimento, Campeão da Reforma Católica, místico e visionário. Porém, o título que mais ouvimos hoje é Peregrino da Fé. Após sua profunda experiência de conversão em 1521, Inácio empreendeu uma peregrinação em 1522, caminhando um total estimado em mais de 2.650 km.

Para os jesuítas e seguidores de Santo Inácio, a peregrinação tem um profundo significado espiritual. Ela é vista como uma viagem de transformação, que espelha a peregrinação do próprio Santo Inácio e que moldou profundamente sua vida espiritual e sua missão. O lançamento do aplicativo em coreano e chinês simplificado e tradicional faz parte do nosso compromisso contínuo de tornar o legado espiritual e a experiência da peregrinação mais acessíveis a um público global.

"À medida que cresce o número de católicos coreanos interessados ​​na espiritualidade inaciana, também cresce o número de peregrinações inacianas", diz o pe. Yong-su Paschal Kim, SJ, Provincial da Coreia. "Esta aplicação irá ajudá-los a aprofundar a sua espiritualidade inaciana", sublinhou.

Da mesma forma, o pe. Pedro Chia, diretor do departamento de comunicação e desenvolvimento da Província Chinesa, afirma: "Muitas pessoas nos pediram para ter o aplicativo em chinês. Agora é possível ouvir as meditações para oração em nossa língua".

Seja você um seguidor de longa data da espiritualidade inaciana ou um novato nos ensinamentos de Santo Inácio, o aplicativo gratuito Jesuit Pilgrimage oferece recursos valiosos para aprimorar seu caminho espiritual. Baixe o aplicativo (disponível no Google Play e App Store) e embarque numa viagem espiritual que transcende fronteiras e idiomas. Que esta nova versão do Jesuit Pilgrimage inspire e guie você em seu caminho de fé e descoberta.