Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Senhor, quem entrará"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “como anda a nossa relação com o Criador”…

Escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que sai as más intenções, as imoralidades, os roubos, as maldades, as fraudes, a devassidão, a calúnia, a falta de juízo. Não se trata de nenhum corretivo, mas de um profundo exame de consciência que todos nós podemos fazer, antes da nossa pregação, como leigos, como sacerdotes, com bispos, como pastores, como evangelizadores, como missionários. Todos nós temos que fazer um exame de consciência para que saibamos como anda a nossa relação com o Criador…

A CANÇÃO "SENHOR, QUEM ENTRARÁ", Autor: Padre Jonas Abib