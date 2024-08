Sacerdote

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Uma canção sacerdotal"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Todos precisam se alimentar desse pão da vida”…

Vatican News

Muitos procuravam Jesus porque tinham sede de pão, sede de justiça, sede de fraternidade, sede de solidariedade. Eis que surgem então esse Filho do homem, com selo, marcado pelo Pai, que para nós que assumimos um serviço na Igreja é o selo da vocação, que se faz pão que se reparte. Pão que parte e se reparte para todas as nações, independente de línguas, de religiões, de ideologia política. Todos precisam se alimentar desse pão da vida. É Jesus quem diz: “Eu sou o pão da Vida”…

A CANÇÃO: "UMA CANÇÃO SACERDOTAL", Autor: Antonio Cardoso