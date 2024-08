Assunção de Nossa Senhora ao Céu em corpo e alma

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Quando teu Pai revelou"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Deus amoroso, grandioso, magnânimo… Magnificat".

Vatican News

No dia 1º de novembro de 1950, portanto, este ano são 74 anos da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, Deus amoroso, grandioso, magnânimo, generoso, na qual Pio XII proclamou o Dogma da Assunção de Nossa Senhora ao Céu em corpo e alma… Magnificat…

A CANÇÃO "QUANDO TEU PAI REVELOU", Autor: Dom Carlos Alberto Navarro