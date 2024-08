Mãos para o céu

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Te louvo em verdade"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Tu és o Santo de Deus, digno do nosso louvor”…

Vatican News

Somos filhos de um grande amor, frutos de um grande amor. A obra de Deus que perpetua no amor de Cristo, que caminha conosco. Mas ainda assim há quem duvide e prefere não caminhar com Jesus. Mas a força do amor que é mais forte que qualquer outra força, torna possível uma reparação. E assim Jesus, não olhamos mais para trás, porque queremos caminhar juntos. E mesmo que Tu nos questionasse: afinal vão caminhar comigo, ou não? Assim faremos como Simão Pedro: “a quem iremos Senhor, Tu tens palavras de vida eterna”. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus, digno do nosso louvor…

A CANÇÃO "TE LOUVO EM VERDADE", Autores: Eduardo Faro / Guilherme De Sá / Rogério Feltrin / Wellington Greve.