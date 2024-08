Família

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Amor de pai"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Um Pai amoroso que é pão repartido”…

Vatican News

Hoje o Evangelho fala de um pão que parte e se reparte. É o próprio Cristo quem diz: 'quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo'. Porque assim Ele o fez, caminhando com os deserdados. Recolhendo aqueles que precisavam de repouso. Salvando do precipício aqueles que estavam desesperados, curando as dores daqueles que sofriam com suas doenças. Um Pai amoroso que é pão repartido na mesa dessa gente. Uma gente tão sofrida que caminha, como ele mesmo diz, sem pastor, porque foram tantos os que os enganaram… A CANÇÃO "AMOR DE PAI", Autor: Antonio Cardoso