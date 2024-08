Grande sucesso na África com "Laudato si'" e "Laudate Deum" em Esperanto

A União Internacional Católica Esperantista editou duas importantes traduções para o Esperanto. A primeira é a Encíclica “Laudato si'”, e a segunda é a Exortação Apostólica “Laudate Deum”. Os textos traduzidos são resultado da colaboração de cerca de dez tradutores especializados em Esperanto.

Vatican News

De 3 a 10 de agosto de 2024, Arusha, na Tanzânia, sediou o 109º Congresso Mundial de Esperanto. Uma das mais importantes conferências de Esperanto que contou com a participação de 850 pessoas de 66 países dos cinco continentes.

Durante a semana da conferência, houve vários programas especializados, científicos e culturais. Uma importante contribuição também foi dada pela União Internacional Católica Esperantista (IKUE).

Por ocasião da conferência, em consonância com o tema do congresso “Língua, homem e ambiente para um mundo melhor”, a União Internacional Católica Esperantista editou duas importantes traduções para o Esperanto. A primeira é a Encíclica “Laudato si'”, enquanto a segunda diz respeito à Exortação Apostólica “Laudate Deum”. Os textos traduzidos são resultado da colaboração de cerca de dez tradutores especializados em esperanto.

As duas edições foram apresentadas durante o congresso, o que suscitou um interessante debate sobre a proteção do ambiente e a conscientização individual para a preservação da “nossa casa comum”.

Contribuindo ao tema do congresso, a presidente da União Internacional Católica Esperantista, Marija Belošević, fez um discurso sobre o tema “Laudato si'”.

Durante a semana de conferências, a União Internacional Católica Esperantista foi responsável pela realização tanto da função ecumênica quanto da Santa Missa, que foram celebradas na Catedral de Santa Teresa do Menino Jesus pelo padre esperantista Gabriel Anda, da Diocese de Edea, nos Camarões.

Este congresso, que se realizou pela primeira vez no continente africano, deu a oportunidade a muitos esperantistas locais, incluindo muitos excelentes falantes da língua internacional, de dialogar e encontrar-se. Muitos também se interessaram pelo movimento dos esperantistas católicos.

É bom observar que os católicos esperantistas fundaram sua organização já no início do século XX.

Imediatamente após o aparecimento dos primeiros manuais e dicionários de Lazzaro Ludovico Zamenhof, em 1887, iniciou-se um forte interesse por esta nova língua na esfera cultural católica. O iniciador do movimento católico esperantista foi o padre Emile Peltier, que em 1903 se dedicou à publicação da revista internacional “Espero Katolika” (Esperança Católica), órgão oficial da União Internacional Católica Esperantista (IKUE), que atualmente é uma das mais antigas revistas esperantistas em todo o mundo. Em Boulogne sur Mer (1905) os esperantistas católicos se reuniram pela primeira vez e realizou-se a primeira missa em esperanto. Zamenhof também participou do evento. Em 1909, em Barcelona, ​​os católicos organizaram várias conferências e ali foi decidido realizar o primeiro congresso dos Esperantistas Católicos, em Paris. Em 1º de abril de 1910 nasceu a União Internacional Católica Esperantista.

Em 1990, os decretos da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos com as normas para a celebração da Missa e do livro relativo em língua internacional permitiram a publicação do Livro da Missa em Esperanto.

Em 11 de fevereiro de 1992, a União Internacional Católica Esperantista, por decreto do Pontifício Conselho para os Leigos, foi reconhecida como associação privada de fiéis.

O carisma da União Internacional Católica Esperantista é: através do Esperanto cumprir a ordem de Jesus Cristo: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” (Marcos 16, 15); demonstrar a uniformidade da Igreja utilizando a língua internacional na sua liturgia e ação apostólica; contribuir para a criação da intercompreensão entre os homens, da fraternidade e da paz no mundo de hoje e prosseguir para que “todos sejam um” (João 17, 21).

Produção editorial e informação: A revista da União Internacional Católica Esperantista, “Espero Katolika” e as transmissões da Rádio Vaticano em Esperanto divulgam a instrução da Igreja e servem como canal de informação para os esperantistas católicos.

Nos últimos quatro anos, a União Internacional Católica Esperantista também tem trabalhado intensamente no campo virtual. São organizados congressos e conferências e - o que é mais singular do que raro - acontece diariamente a oração comum do terço que conta com a participação de esperantistas das mais diversas partes do mundo: do Brasil, de Cuba, dos Estados Unidos, passando pelos países europeus até chegar à Coreia e às Filipinas.

As ações beneficentes estão se tornando cada vez mais intensas. Concretamente, uma ajuda constante a uma paróquia dos Camarões (Mouanko, Diocese de Edea), onde a União Internacional Católica Esperantista instalou painéis solares, lançou um projeto de piscicultura e fundou uma escola para crianças.

Os santos padroeiros dos esperantistas católicos são: Nossa Senhora da Esperança, São Pio X, São Maximiliano Kolbe, São João Paulo II e São Tito Brandsma.