46ª Semana Teológica do Studium Theologicum: "Ensaior de Antropologia Teológica"

O público-alvo desta semana acadêmica são Bispos, Padres, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Seminaristas, Leigos, Leigas, Estudantes de Teologia e demais interessados.

Por Frater Bruno Coelho Gonçalves, SAC*

A 46ª Semana Teológica do Studium Theologicum acontecerá – em modalidade presencial – dos dias 23 à 27 de setembro de 2024, no auditório da Faculdade Claretiana de Teologia, em Curitiba -PR. O objetivo do evento é aprofundar temas relacionados ou fronteiriços disciplina de “Antropologia Teológica”, perpassando por aspectos que abrangem as Sagradas Escrituras, questões de bioética, temas teológicos como liturgia, vida consagrada reliogiosa e antropologia cristã, bem como dialogar com áreas das ciências humanas, para um direcionado aprofundamento sobre a pessoa humana, sua missão e identidade enquanto ser criado à imagem e semelhança de Deus.



Esta edição tem como tema “Ensaios de Antropologia Teológica”, no qual, por meio de oito palestras, que serão ministradas por palestrantes renomados no âmbito teológico brasileiro, bem como de áreas afins, buscarão refletir sobre a pessoa humana em sua integralidade. São presenças confirmadas: Padre José Ademar Kaefer, Frei Sidney Damásio, Prof. Mário Sanches, Frei Vicente Artuso, Profª. Ceci Maria, Dom Denilson Geraldo, SAC, Dra. Dione Menz, Dom Edmar Peron, que abordarão os seguintes subtemas: “O ser humano, imagem de Deus: a diversidade cultural do Antigo Israel - Reflexões a partir da arqueologia bíblica.”; “A emergência de uma antropologia cristã para os dias atuais”; “O ser humano e a bioética: desafios atuais, perspectivas futuras”; “A antropologia teológica nas cartas de Paulo”; “A arte como manifestação do divino no humano”; “Antropologia da Vida Consagrada Religiosa”; “O cuidado de si, o cuidado com o outro e a alegria”; “A dimensão antropológica da Liturgia”.

O público-alvo desta semana acadêmica são Bispos, Padres, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Seminaristas, Leigos, Leigas, Estudantes de Teologia e demais interessados. A inscrição deve ser realizada através do link: https://claretia.no/ZOcDP, que possui o investimento de R$ 50,00. Aos participantes que obtiverem 75% de participação no evento, a partir da inscrição no site e da assinatura da lista de presença em cada palestra, o certificado será enviado por e-mail e poderá ser validado digitalmente através do link em anexo ao documento. Qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria do Studium Theologicum: (41) 3307-7729 | (41) 99534-2647. Confira a programação, inscreva-se e participe!

PROGRAMAÇÃO

23/09 (segunda-feira):

- Manhã (8h30m às 10h30m): “O ser humano, imagem de Deus: a diversidade cultural do Antigo Israel - Reflexões a partir da arqueologia bíblica.” – Padre José Ademar Kaefer.

- Noite (19h às 21h): “A emergência de uma antropologia cristã para os dias atuais” – Frei Sidney Damasio, OFMCap.

24/09 (terça-feira):

- Manhã (8h30m às 10h30m): “O ser humano e a bioética: desafios atuais, perspectivas futuras” – Prof. Mário Sanches.

- Noite (19h às 21h): “A antropologia teológica nas cartas de Paulo” – Frei Vicente Artuso, OFMCap.

25/09 (quarta-feira):

- Manhã (8h30m às 10h30m): “A arte como manifestação do divino no humano” – Profª. Ceci Maria Mariani.

- Noite (19h às 21h): “Antropologia da Vida Consagrada Religiosa” – Dom Denilson Geraldo, SAC.

26/09 (quinta-feira):



- Manhã (8h30m às 10h30m): “O cuidado de si, o cuidado com o outro e a alegria” – Dra. Dione Menz

27/09 (sexta-feira):

- Manhã (8h30m às 10h30m): “A dimensão antropológica da Liturgia” – Dom Edmar Peron

*Frater Bruno Coelho Gonçalves, SAC, consagrado Palotino, estudante do segundo ano de Teologia e atual presidente do Diretório Acadêmico do Studium Theologicum de Curitiba - PR.