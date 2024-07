Realizado VIII Congresso Missionário Boliviano, em preparação para o CAM6

“A Bolívia, com a força do Espírito, testemunhas de Cristo” foi o fio condutor dos ‘cinco dias’, nos quais as celebrações eucarísticas e a adoração se alternaram com momentos de oração nas paróquias, experiências missionárias nos bairros, discernimento e reflexão comunitária. A Diocese de Oruro foi a anfitriã dos participantes do congresso, provenientes das 18 jurisdições eclesiásticas. Entre eles estavam bispos, religiosas, religiosos, leigos, jovens missionários e missionárias

Vatican News

Ouça e compartilhe

Uma semana muito movimentada, dias atrás, para os mais de 400 participantes do VIII Congresso Missionário Nacional Boliviano, etapa fundamental de reflexão e discussão em preparação para o Congresso Missionário Americano (CAM6), programado para se realizar em Porto Rico em novembro próximo.

“A Bolívia, com a força do Espírito, testemunhas de Cristo”

Leia também 11/06/2024 Bispos bolivianos iniciam processo de digitalização nas dioceses O processo de digitalização de documentos, além de fortalecer a missão "de cuidar, proteger e preservar o rico patrimônio da Igreja na Bolívia", beneficiará os fiéis que poderão ...

A Diocese de Oruro foi a anfitriã dos participantes do congresso, provenientes das 18 jurisdições eclesiásticas. Entre eles estavam bispos, religiosas, religiosos, leigos, jovens missionários e missionárias representando diferentes áreas e campos pastorais.

“A Bolívia, com a força do Espírito, testemunhas de Cristo” foi o fio condutor dos ‘cinco dias’, nos quais as celebrações eucarísticas e a adoração se alternaram com momentos de oração nas paróquias, experiências missionárias nos bairros, discernimento e reflexão comunitária.

Ir ao encontro do outro e cuidar do meio ambiente

O objetivo geral: reavivar o fervor missionário na Igreja, a fim de responder de forma eficaz às urgências pastorais que também envolvem ir ao encontro do outro e cuidar do meio ambiente.

Os trabalhos do Congresso se desenvolveram em torno de quatro eixos teológicos: “A comunhão no caminho sinodal”, “Espiritualidade missionária”, “Custódios da criação”, “Linguagem e estilo do ambiente digital”, 14 oficinas que destacaram o trabalho da Igreja na Bolívia, momentos de oração e confraternização e a partilha dos missionários. Todos esses aspectos foram destacados na conclusão final do Congresso, apresentada e lida durante a Celebração Eucarística de encerramento, realizada no Santuário de Socavón.

Levar a Palavra de Deus a todos os povos

Leia também 27/06/2024 Santa Sé lamenta tentativa de golpe na Bolívia O núncio apostólico no Paraguai, dom Vincenzo Turturro, expressou a condenação do Vaticano aos acontecimentos em La Paz durante um discurso na reunião da Organização dos Estados ...

“Ser missionário significa abrir-se a todas as pessoas, a todas as culturas, levando a Palavra de Deus e dando-a a conhecer a toda a humanidade e a todos os povos”, recordou Cristóbal Bialasik, bispo da Diocese de Oruro, que junto com a Conferência Episcopal e Adolfo Bittschi, bispo auxiliar da arquidiocese de Sucre e diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias da Bolívia, trabalharam em sinergia para este importante evento.

No final do Congresso Missionário Nacional foi feito o anúncio do próximo a ser realizado em 2028 na Diocese de Tarija.

(com Fides)